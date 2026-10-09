Fue necesario un “ejército” de más de 200 funcionarios para atender las emergencias por la tormenta en Medellín

Fuentes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres indicaron que hubo cuatro casas averiadas y por lo menos diez árboles caídos, aunque también colapsaron varios postes; la buena noticia es que no había hasta personas lesionadas.

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Un “ejército” de más de 200 funcionarios municipales de Medellín tuvo que ser desplegado este viernes para atender las consecuencias de la tormenta que azotó a la ciudad durante toda la tarde. Avanzada la noche, el agua todavía no había dejado de caer.

En el cruce de la Avenida 80 con 65 dos carros quedaron atrapados por el follaje de un árbol caído. FOTO: HORUS THOR AMAYA ARBELÁEZ

En el cruce de la Avenida 80 con 65 dos carros quedaron atrapados por el follaje de un árbol caído. FOTO: HORUS THOR AMAYA ARBELÁEZ

No obstante, solo este sábado se conocería el balance final, pues todavía, en plena oscuridad, se continuaba con la atención en algunos sitios donde ejemplares arbóreos cayeron sobre vehículos y los equipos sociales avanzaban en los censos en las zonas más propensas a inundaciones.

El alcalde encargado, Manuel Villa, informó que en en terreno, en los puntos críticos, se desplegaron más de dos centenares de personas “trabajando de manera coordinada”, entre bomberos, técnicos de EPM; funcionarios de las Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente, así como profesionales del área social que acompañan a las comunidades.

“Especialmente el aumento de la quebrada La Iguaná fue la que generó inundaciones en algunas vías y afectaciones en algunas viviendas -informó Villa-. Ya el nivel de la quebrada bajó, pero nuestra comisión social está en el terreno con las familias para brindarles todo el acompañamiento que se requiera”.

Añadió que otro frente de trabajo arduo fue Guayabal, donde en el sector aledaño al parque de Cristo Rey (calle 2sur) fue necesario concentrarse en resolver el caos vial que generó la caída de árboles y postes.

“Bomberos trabaja en el retiro de ramas y Empresas Públicas está adelantando las labores para restablecer el servicio de energía”, informó Villa hacia las siete de la noche.

A esa hora ya también habían habilitado el paso de la glorieta cercana al centro comercial Monterrey que había quedado colapsada por las aguas y el pantano.

Igualmente, en la avenida 80 con el cruce vial hacia la Loma de los Bernal, equipos humanos y maquinaria continuaban removiendo tierra y material vegetal que obstaculizaba el paso.

Por otra parte, en el sector de Manzanillo, del corregimiento Altavista, según el Dagrd, hubo dos derrumbes en vía pública.

Los corregimientos Palmitas y San Cristóbal tampoco salieron del todo incólumes del temporal, ya que tuvieron afectaciones a los servicios públicos.

El reporte del Dagrd fue específico al llegar la noche que las afectaciones en las cuatro viviendas básicamente habrían sido en los techos, que tuvieron daños parciales.

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La máxima tensión se seguía viviendo en las cuencas de La Iguaná y en el corregimiento Altavista. En el primer caso, los habitantes de la parte baja realizaron una autoevacuación preventiva hacia zona segura tras la activación de la alarma comunitaria.

Igualmente, en Altavista, los organismos de socorro hicieron inspecciones y evaluación en algunos puntos de la parte alta, luego de que se dieran los deslizamientos ya mencionados sobre vía pública. El monitoreo de las quebradas es vital.