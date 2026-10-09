Fue necesario un “ejército” de más de 200 funcionarios para atender las emergencias por la tormenta en Medellín

Un “ejército” de más de 200 funcionarios municipales de Medellín tuvo que ser desplegado este viernes para atender las consecuencias de la tormenta que azotó a la ciudad durante toda la tarde. Avanzada la noche, el agua todavía no había dejado de caer.
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Fuentes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres indicaron que hubo cuatro casas averiadas y por lo menos diez árboles caídos, aunque también colapsaron varios postes; la buena noticia es que no había hasta personas lesionadas.