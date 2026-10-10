De huracán categoría 2 a ciclón: Isaías perdió fuerza tras golpear Florida, pero dejó una estela de destrozos y apagones

El huracán Isaías se debilitó y pasó a ser un ciclón postropical este sábado 10 de octubre, después de tocar tierra en el noroeste de Florida, donde azotó la costa estadounidense del golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.
Isaías perdió fuerza después de impactar la noche de este viernes 9 cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.
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“Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical”, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín. Sin embargo, el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias en el sur de Alabama, la costa noroccidental de Florida y Georgia, advirtió.
El NCH prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio. Isaías es el primer huracán que toca territorio continental de Estados Unidos desde Milton, en 2024.