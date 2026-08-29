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Video | Primer gol de la temporada para Dávinson Sánchez en Turquía; véalo aquí

El defensor central de la selección Colombia, Dávinson Sánchez, fue titular con Galatasaray vs. Goztepe

  • Dávinson Sánchez suma 11 goles con Galatasaray. FOTO: Instagram Daosanchez13
    Dávinson Sánchez suma 11 goles con Galatasaray. FOTO: Instagram Daosanchez13
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 23 minutos
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En un inicio de temporada turbulento para el Galatasaray, el equipo más laureado de Turquía, el defensor colombiano Dávinson Sánchez ha sido titular inamovible en los de Estambul. Este sábado 29 de agosto, el “Cimbom” recibió en su estadio a Goztepe por la tercera fecha de la Superliga de Turquía.

Rápidamente, la visita se puso en ventaja con gol de Novatus Miroshi a los 16 minutos; sin embargo, la alegría para el foráneo no duró mucho porque al 33’ apareció el pecho de Dávinson Sánchez para desviar un remate y marcar el 1-1, haciendo estallar el grito de gol en el Rams Park Stadyumu.

Con este tanto, Dávinson ajusta 11 goles con el club turco, con el cual ya ganó las ligas otomanas de las dos anteriores temporadas. Su celebración en esta anotación fue mesurada, pues el equipo tiene poca aceptación por las formas de juego; no obstante, el gol del colombiano fue fundamental para darle vida a Galatasaray en el partido.

En desarrollo...

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