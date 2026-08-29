Video | Primer gol de la temporada para Dávinson Sánchez en Turquía; véalo aquí

En un inicio de temporada turbulento para el Galatasaray, el equipo más laureado de Turquía, el defensor colombiano Dávinson Sánchez ha sido titular inamovible en los de Estambul. Este sábado 29 de agosto, el “Cimbom” recibió en su estadio a Goztepe por la tercera fecha de la Superliga de Turquía.

Rápidamente, la visita se puso en ventaja con gol de Novatus Miroshi a los 16 minutos; sin embargo, la alegría para el foráneo no duró mucho porque al 33’ apareció el pecho de Dávinson Sánchez para desviar un remate y marcar el 1-1, haciendo estallar el grito de gol en el Rams Park Stadyumu.