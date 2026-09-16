El goleador festeja como quiere... Dayro Moreno celebró su cumpleaños “por lo alto”

“¡Goool, golazooooo!”, gritó, en medio de un par de compañeros que lo abrazaban en una esquina del estadio Palogrande de Manizales, el delantero tolimense Dayro Moreno para festejar el primer tanto del partido entre Once Caldas –el club de su vida–, y el Deportes Tolima.
Es miércoles 16 de septiembre del 2026. El equipo de Manizales se pone al día con el calendario de la Liga colombiana que se retrasó después del terremoto del 10 de agosto. En la capital de Caldas, para los futboleros, es un día especial. No solo por el juego. También porque su ídolo más grande está de cumpleaños.