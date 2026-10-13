De la Espriella centraliza vocería en temas de seguridad con nueva circular y dice quién habla de qué

Al estilo de un sheriff de película, el presidente Abelardo de la Espriella ha salido a operativos con pistola en el cinto, ha vestido prendas militares y anda con un walkie-talkie. Tal como dijo en campaña, la seguridad es para él un tema prioritario, y lo muestra. Desde el 7 de agosto, hace poco más de dos meses, el mandatario ha publicado en su cuenta de X 49 trinos con resultados de seguridad. Van desde la operación en la que fue abatido alias Bendito Menor, uno de los cabecillas de Los Pachenca —que se volvió todo un tema nacional— hasta capturas menores. Esa cifra solo cuenta los mensajes que mencionan palabras como “incautación”, “operativo” o “captura”. Pasan a ser cientos si se amplía a otros términos como “Fuerza Pública” o “seguridad”. Le puede interesar: De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”. Es decir, el presidente hace en sus redes sociales, más o menos, un informe de seguridad cada dos días. La imagen que busca proyectar es la de un hombre rápido para actuar pero también la de alguien que, cansado de la violencia, siente que debe ponerse al frente. En agosto la frecuencia fue menor, con la posesión y las primeras operaciones, pero fue aumentando con reportes de golpes al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias. También suele anunciar incautaciones de droga, armas, explosivos y maquinaria de minería ilegal, consejos de seguridad (como los ha hecho en Norte de Santander, Cesar, Magdalena, La Guajira y Sucre), traslados de reclusos, y reacciones a atentados. Todo con cifras acumuladas que crecen: miles de capturas y decenas de toneladas de estupefacientes entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

Una orden a la Fuerza Pública Pero mientras el presidente ocupa el centro de la escena, los comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía tienen mucho menos margen para hablar. La razón está en una circular del Ministerio de Defensa, fechada el 14 de septiembre de 2026, que conoció EL COLOMBIANO. Se dirige a los viceministros, al comandante general de las Fuerzas Militares, a los comandantes de cada fuerza y al director de la Policía. El documento aplica la Directiva Presidencial 01 del 3 de septiembre, que fijó los lineamientos para el manejo de las comunicaciones del Gobierno. El texto es explícito en que sus instrucciones son “obligatorias” y que su incumplimiento “puede generar afectaciones disciplinarias”. Entre sus propósitos, la circular enumera uno que resume el espíritu del documento: “Evitar espacios de interacción con medios que puedan generar riesgos reputacionales”. Dentro de las instrucciones, la circular señala que “no se realizarán ruedas de prensa, convocatorias a medios de comunicación ni espacios colectivos de interacción con periodistas hasta tanto se impartan nuevas instrucciones por parte del Gobierno Nacional”.

Es decir, si bien las diferentes dependencias del MinDefensa pueden seguir difundiendo comunicados, boletines y material audiovisual previamente verificado, este debe hacerse, apunta el documento, sin “la posibilidad de contra-pregunta o riesgos reputacionales”. Además, la circular señala que ningún miembro de las Fuerzas Militares o de la Policía puede emitir declaraciones institucionales por fuera de los canales y niveles de vocería autorizados. “Los hechos de relevancia política, estratégica, operacional, mediática o de seguridad deben informarse de inmediato al Ministerio de Defensa. Eso incluye atentados, ataques contra la Fuerza Pública y acciones armadas de alto impacto”, se lee. Y mientras la Presidencia define su estrategia en un hecho de alto impacto, solo podrá divulgarse “información básica y verificada”. En crisis y emergencias, la circular recuerda que la estrategia de divulgación oficial será coordinada directamente por la Presidencia, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa, y pide evitar “iniciativas comunicacionales aisladas”.