Trump abre la puerta a quitar el arancel del 12,5% a productos colombianos: “puede que lo haga”

La posibilidad de que Estados Unidos retire el arancel del 12,5% a las exportaciones colombianas volvió a cobrar fuerza este lunes 12 de octubre, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que contempla revisar la medida. El mandatario estadounidense vinculó esa posibilidad con la relación que asegura mantener con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.
“Puede que lo haga”, respondió Trump a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar el gravamen a las mercancías procedentes de Colombia. Sin embargo, no anunció una decisión definitiva ni estableció un plazo para modificar la tarifa.
El republicano también destacó su relación con el mandatario colombiano. “El presidente de Colombia es amigo mío; ‘El Tigre’. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó”, afirmó.
Antes de viajar a Ohio, donde tenía previsto participar en un mitin, Trump insistió en que De la Espriella “está haciendo un gran trabajo” y reiteró que es su “amigo”.
Una eventual eliminación del arancel representaría un alivio para los exportadores colombianos que perdieron las condiciones de acceso preferencial al mercado estadounidense.
Entre los sectores afectados están las flores frescas, las confecciones, el calzado, las manufacturas de plástico y algunos alimentos procesados. En contraste, productos como café, banano, aguacate, mango, piña, petróleo, carbón, oro, cacao y medicamentos quedaron excluidos de la medida.
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