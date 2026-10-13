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“Mi hijo no era ningún adicto”: habló papá de costarricense que murió en el festival EDC, en Medellín

Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, había venido a la ciudad a disfrutar de este evento internacional. Tras una serie de complicaciones, murió en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

  • Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, murió tras ser encontrado en delicado estado de salud en uno de los baños del festival EDC, que se realizaba en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. FOTOS: CORTESÍA
    Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, murió tras ser encontrado en delicado estado de salud en uno de los baños del festival EDC, que se realizaba en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Al conocerse la muerte por una presunta sobredosis del costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, sus familiares salieron a defenderlo. Su papá aseguró que no era ningún drogadicto y pedirá a las autoridades colombianas esclarecer lo sucedido dentro del festival EDC, que se organizó en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín.

El hallazgo de este extranjero se produjo a las 11:15 de la noche del pasado sábado en la entrada de los baños de uno de los escenarios de este evento internacional de música electrónica. Con graves problemas respiratorios, allegados alertaron de lo ocurrido y en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín lo trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció.

Tras conocerse el primer reporte médico de los hechos, Javier Méndez, papá de este centroamericano, dijo: “mi hijo no era ningún adicto”. Lo hizo mientras está a la espera de los dictámenes médicos que permitan esclarecer plenamente qué ocurrió con este joven, quien trabajaba en telecomunicaciones en su país de origen.

EL COLOMBIANO conoció un reporte médico del caso, en el que se señaló que este joven entró al centro asistencial “en estado crítico y con estatus epiléptico. Contaba con hallazgos que sugerían una posible intoxicación”.

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Tras unos primeros esfuerzos, el personal del Hospital Pablo Tobón Uribe logró estabilizarlo, pero minutos después las complicaciones metabólicas sufridas le provocaron una segunda falla respiratoria, lo que le ocasionó la muerte a las 12:08 de la madrugada del domingo, según el reporte oficial.

Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este extranjero sobre las 3:46 de la mañana y, en medio de estas labores, se manejó como primera hipótesis que la intoxicación se debió a una sobredosis de drogas, sin especificar qué sustancia habría provocado esta situación.

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Méndez Huertas fue uno de los más de 90.000 asistentes al Electric Daisy Carnival (EDC), el festival de electrónica más grande del mundo y que contó con la presentación de artistas de talla mundial como Armin Van Buuren, deadmau5, Alesso, Boris Brejcha y Afrojack. También hubo atracciones mecánicas y espacios de arte.

Una de las críticas que lanzaron los allegados al tico fallecido es que dentro del evento hubo una gran facilidad para el ingreso y el consumo de sustancias estupefacientes de todo tipo dentro de los escenarios. “Allá adentro fumaban muchas cosas”, dijo uno de ellos.

Desde Páramo Presenta, los organizadores de este evento, no hubo ningún pronunciamiento sobre el incidente ni tampoco sobre los señalamientos hechos por los allegados al extranjero fallecido sobre los controles al consumo de estupefacientes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era Ismael Gerardo Méndez Huertas, el costarricense que murió durante el festival EDC en Medellín?
Ismael Gerardo Méndez Huertas era un costarricense de 27 años que trabajaba en el sector de las telecomunicaciones en su país. Falleció después de presentar graves complicaciones respiratorias durante el festival de música electrónica EDC, realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
¿Dónde encontraron a Ismael Méndez Huertas antes de su muerte en el EDC Medellín?
El joven fue encontrado a las 11:15 de la noche del sábado en la entrada de los baños de uno de los escenarios del festival, después de presentar graves problemas respiratorios.
¿A qué hospital trasladaron al costarricense que murió durante el EDC?
Ismael Méndez Huertas fue trasladado en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó en estado crítico.
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