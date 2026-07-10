De la Espriella estrenará figura de voceros en Palacio al estilo gringo, ¿qué implica para el gabinete?

El gobierno entrante de Abelardo De la Espriella tendrá voceros presidenciales centralizados.
Desde el jueves, anunciaron que solo habría dos voceros autorizados para emitir declaraciones oficiales en representación del Ejecutivo: el abogado y exconcejal de Barranquilla Miller Soto, con experiencia en comunicación pública, y la periodista Carolina Gómez. Pero, ¿qué implica esta decisión? Hay casos similares en otros países.
Las comunicaciones de Presidencia serán coordinadas por la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa.
Según dijeron de su equipo, para “garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”.
Lea también: Gobierno informa a De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar, ¿por qué?
Señalaron que el gabinete ministerial y las demás entidades del gobierno mantendrán este esquema de comunicación, centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la Oficina de Vocería Oficial.
“Cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del gobierno del presidente electo”.
Esta sería una movida para cuidar las comunicaciones gubernamentales y evitar contradicciones o crisis por la información compartida. Y, según esta última frase, esto le quitaría poder a los ministros y otros miembros del gobierno de hablar con la prensa o emitir pronunciamientos oficiales que no pasen por los voceros.