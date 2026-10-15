De la Espriella dijo que manifestaciones de la oposición “fueron pacíficas en un 98 %”, aunque hubo 6 capturas

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se enfrentó a las primeras movilizaciones del petrismo, dos meses después de iniciar su mandato. Las protestas hacen parte de la “promesa” de oposición que hicieron tras la derrota en las elecciones de mayo y junio pasado el líder absoluto y el último candidato presidencial de ese espectro político, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, respectivamente. El balance fue mayoritariamente positivo.
El jefe de Estado publicó un video en sus redes sociales, en donde salió acompañado del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, entregando cifras sobre el balance de las movilizaciones, a las que calificó como “pacíficas en un 98 %”.
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“La gran mayoría de participantes ejercieron su derecho a protestar de manera pacífica, como corresponde. Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días. El Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica, con la que no interrumpe la vida, la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”, mencionó el mandatario.