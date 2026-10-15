Por un morral asesinaron a un menor de 13 años en El Carmen de Viboral: gobernador ofrece $200 millones de recompensa

Mientras caminaba por una calle del municipio de El Carmen de Viboral, dos hombres en motocicleta se le acercaron a un adolescente y empezaron a forcejear con él para quitarle el morral. Luego de lograrlo, le propinaron un disparo que le costó la vida al menor de edad, situación que llevó al gobernador de Antioquia a ofrecer recompensa por este crimen. Los hechos ocurrieron a las 8:50 de la noche de este miércoles en el barrio La Alambra, zona urbana de este municipio del Oriente antioqueño, y en los hechos fue asesinado el joven Agustín Alzate Marín, de 13 años, quien era residente del sector y a quien le propinaron un disparo en el costado derecho durante el forcejeo.

Según los testigos, Alzate Marín se movilizaba con otra persona, quien luego de ver cómo lo atacaban, escapó del lugar sin dejar pista. En cuanto a los homicidas, estos huyeron, pero con base en las cámaras de seguridad de la zona se inició la búsqueda para dar con su pronta captura. Entérese: Giro en crimen de jóvenes en el Parque de las Mascotas en Sabaneta: capturaron a quien los habría asesinado Ante este crimen, el gobernador Rendón expresó que “urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”. Con este argumentó ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por los responsables de este asesinato. El alcalde de este municipio, Hugo Jiménez Cuervo, señaló: ““¡Con los niños no! Condenamos el homicidio de un menor de 13 años en nuestro municipio; los criminales se llevaron su bolso. Todas las capacidades de la Administración y de la Fuerza Pública están volcadas al esclarecimiento de este caso”.

En cuanto a los móviles del crimen, los hechos son materia de investigación, aunque las primeras hipótesis de las autoridades darían cuenta de que se trataría del accionar de estructuras delincuenciales en este municipio relacionados con el microtráfico. Le puede interesar: Asesinan a líder comunitario de El Retiro en ataque armado; otra persona resultó herida Este es uno de los municipios más afectados por el accionar de la banda delincuencial El Mesa y su confrontación con la subestructura Héroes de Samaná del Clan del Golfo, quienes se disputan el control de las rentas criminales en el Oriente antioqueño.

Con la muerte de este menor de edad, son 18 los homicidios contabilizados este año en El Carmen de Viboral, mientras que el año pasado, a la misma fecha, iban 14, siendo uno de los más violentos de esta subregión del departamento. De los 1.340 homicidios que se han presentado en Antioquia este año, en 31 las víctimas han sido menores entre los 12 y los 17 años, según la Policía Nacional. Esta cifra presentó una reducción, teniendo en cuenta que el año pasado, a la fecha, iban 46. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes