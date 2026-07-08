¿Se acabó el ciclo? El futuro de Lorenzo entra en su momento decisivo: ¿debe seguir o no?

Las palabras de ambos reflejan que la derrota no solo significó el final del camino en el Mundial, sino también el cierre de un ciclo que ahora deberá ser evaluado por todas las partes.

“Ya es tiempo de un cambio para que no nos vuelva a pasar esto”.

Jhon Arias, aunque evitó mencionar directamente a Lorenzo, dejó una frase que alimentó aún más las especulaciones.

Las primeras señales llegaron desde el propio vestuario. En la zona mixta, Jéfferson Lerma reconoció que ni siquiera los jugadores tienen claridad sobre el futuro inmediato del entrenador. “No sabemos qué pasará mañana con el entrenador”, afirmó el mediocampista.

El entrenador argentino llegó en 2022 para liderar un proyecto de reconstrucción después de la ausencia de Colombia en el Mundial de Catar. Cuatro años después, el balance presenta luces y sombras. Por un lado, devolvió a la Selección al escenario mundialista, alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2024 y consolidó un grupo competitivo. Por otro, el objetivo máximo —trascender en la Copa del Mundo— quedó inconcluso con una eliminación que dejó un ambiente de incertidumbre.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial abrió, como suele ocurrir después de cada gran torneo, el debate sobre la continuidad del cuerpo técnico. Apenas terminó el compromiso, las preguntas dejaron de enfocarse exclusivamente en la derrota y comenzaron a girar alrededor de un solo nombre: Néstor Lorenzo.

Un contrato que llega a su final

Más allá del análisis deportivo, existe un elemento contractual que convierte esta discusión en una realidad inevitable.

Desde que fue contratado por la Federación Colombiana de Fútbol, el vínculo de Néstor Lorenzo estuvo diseñado para cubrir exclusivamente el ciclo mundialista. El acuerdo contemplaba su permanencia hasta la finalización del Mundial de 2026 y, administrativamente, el contrato se extenderá hasta este 31 de julio.

Eso significa que, si el entrenador continúa al frente de la Selección, deberá firmarse un nuevo acuerdo. No existe una renovación automática. Por ahora, ni la Federación ni el propio técnico han anunciado una decisión definitiva.

Jesurún siempre respaldó el proceso

Aunque tras la eliminación el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, no entregó declaraciones, antes del inicio del Mundial había manifestado públicamente su respaldo al entrenador.

“¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿Por qué? Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”. El dirigente insistió en que la renovación sería analizada únicamente después del campeonato. “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”. Incluso reiteró cuál era la idea de la Federación. “Lo de Lorenzo es claro, es el director técnico hoy de la selección, esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos”. Y añadió una frase que hoy cobra especial relevancia. “El Mundial es punto de referencia, el objetivo siempre son las Eliminatorias y después el Mundial. Lo hemos cumplido, ya miraremos en las próximas semanas el futuro de todos”.

Ese análisis comenzará precisamente ahora que terminó la participación de Colombia.

Un proceso respaldado por los números

Si la discusión se limita a las estadísticas, Lorenzo deja uno de los procesos más exitosos de la Selección Colombia en las últimas décadas. En 51 partidos dirigidos consiguió: 31 victorias, 13 empates, 7 derrotas, lo que equivale al 69 % de rendimiento, con 93 goles anotados y 40 recibidos.

A esos números se suma una larga racha de partidos sin perder durante buena parte del ciclo, la clasificación relativamente tranquila al Mundial y el regreso de Colombia a una final de Copa América, instancia que no alcanzaba desde hacía más de dos décadas. Además, durante este proceso aparecieron o terminaron de consolidarse jugadores que hoy representan la base del futuro de la Selección.

Daniel Muñoz pasó de ser una alternativa a convertirse en uno de los mejores laterales del continente. Richard Ríos se consolidó como un mediocampista de talla internacional. Jhon Arias elevó su nivel hasta convertirse en una de las figuras del equipo. Luis Javier Suárez encontró continuidad como delantero de selección y Gustavo Puerta terminó convirtiéndose en una de las principales apuestas para el recambio generacional.

El argumento de quienes apoyan su continuidad

Precisamente esos logros llevan a varios analistas y exfutbolistas a considerar que cambiar de entrenador sería un error.

El exseleccionado colombiano Abel Aguilar considera que el balance general favorece claramente al argentino. “En mi opinión Néstor Lorenzo debe seguir siendo el entrenador de la selección Colombia. En los últimos años nos llevó a una final que no pisábamos en años y encontró un buen fútbol. Comenzar un nuevo proceso sería un error”.

Una opinión similar tiene Alexis García, quien sigue de cerca el Mundial como comentarista. “Es un hombre muy capaz que ha puesto a competir a la Selección de igual a igual con cualquier rival”.

Quienes defienden su continuidad consideran que un solo resultado no debería borrar cuatro años de crecimiento deportivo, estabilidad táctica y consolidación de un grupo competitivo.

Las críticas también existen

Sin embargo, el debate está lejos de ser unánime. Uno de los críticos más fuertes ha sido Jorge Luis Pinto, quien considera que Lorenzo perdió capacidad para tomar decisiones en momentos determinantes.

Para el exseleccionador colombiano, uno de los principales errores fue mantener como titular a James Rodríguez cuando su presente futbolístico ya no era el mismo de años anteriores. “Un Mundial no se juega con la historia de un jugador sino con su presente y creo que ahí le faltó para tomar decisiones y ahora Colombia debe tener un cambio”.

Esa crítica coincide con uno de los debates que más fuerza tomó durante el Mundial: hasta qué punto la gratitud por lo realizado en la Copa América debía mantenerse por encima del rendimiento mostrado en el torneo.

Los nombres que ya empiezan a sonar

Mientras la Federación define el futuro de Lorenzo, las redes sociales y el entorno del fútbol colombiano ya comenzaron a especular con posibles reemplazantes.

Entre los entrenadores extranjeros aparecen nombres de enorme reconocimiento internacional como Gustavo Alfaro, Marcelo Bielsa, Tite, Abel Ferreira, Zlatko Dalić y Roberto Martínez.

En el ámbito nacional también surgen candidatos como Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio y Alejandro Restrepo.

A ellos se suman técnicos con pasado en la Selección Colombia, como Leonel Álvarez y Reinaldo Rueda, pero ellos ya han pasado por el banquillo nacional sin mayores éxitos

Por ahora, ninguno de esos nombres ha sido contactado oficialmente por la Federación, ya que la prioridad sigue siendo resolver la situación contractual de Lorenzo.

El tiempo juega en contra

La decisión tampoco podrá demorarse demasiado.

La próxima ventana FIFA se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que las selecciones nacionales disputarán amistosos internacionales.

Colombia aún no tiene rivales confirmados porque la Federación quiere resolver primero quién dirigirá al equipo antes de comenzar el nuevo proyecto con miras al Mundial de 2030 y a la Copa América de 2028.

Además, el panorama internacional todavía presenta interrogantes importantes. La posible ampliación del Mundial a 64 selecciones, propuesta por la Conmebol, podría modificar profundamente el formato de las próximas Eliminatorias sudamericanas y cambiar la planificación deportiva de todas las federaciones del continente.

Una decisión que marcará el próximo ciclo

Más allá de las emociones que dejó la eliminación mundialista, la Federación Colombiana enfrenta una decisión que definirá el rumbo del fútbol colombiano durante los próximos cuatro años.

Si renueva a Néstor Lorenzo, apostará por la continuidad de un proyecto que devolvió competitividad a la Selección y produjo resultados importantes, aunque sin alcanzar el gran objetivo mundialista.

Si opta por un nuevo entrenador, iniciará un proceso completamente distinto, con nuevas ideas, otra metodología y posiblemente una renovación más profunda de los jugadores.