Defensoría del Pueblo confirma muerte de seis menores en bombardeo del Ejército en Guaviare y contradice versión del Gobierno

La Defensoría confirmó seis menores muertos en bombardeo en Guaviare, rechazó su reclutamiento y pidió respetar límites del Derecho Internacional Humanitario.

    La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

Una fuerte controversia estalló este 15 de noviembre en Colombia. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que seis niños, niñas y adolescentes murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco, en zona rural del Guaviare.

Además, la institución reportó la recuperación de otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados.

La información contradice la versión entregada un día antes por el ministro de Defensa, quien aseguró que en esa operación “no hubo menores de edad afectados”.

Incluso, el jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, había ido más lejos al justificar que, si un menor participaba en hostilidades, podía perder toda protección:

“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna, recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.

La Defensoría respondió de manera directa a este tipo de afirmaciones y pidió claridad absoluta respecto al respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

Noticia en desarrollo...

