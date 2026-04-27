No quieren a Daniel Quintero como Supersalud; demandan el nombramiento y estas son las razones

Una acción popular fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con el objetivo de demandar la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud. Los demandantes argumentan que su nombramiento podría vulnerar derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y la adecuada prestación de servicios.
La demanda fue presentada por tres personas, quienes señalan que la controversia se origina en el decreto con el que la Presidencia de la República oficializó la llegada del exalcalde de Medellín al cargo. Según los accionantes, el funcionario no cumpliría con los requisitos necesarios para ocupar la dirección de esa entidad.
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En particular, cuestionan la falta de experiencia profesional en áreas relacionadas con el sistema de salud, condición que consideran fundamental para asumir la responsabilidad frente a la Supersalud.