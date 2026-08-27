“Bésame la bota”: destapan el horror de una cárcel de mujeres en Argentina por presuntas torturas y abusos sexuales

Una tensa situación se presentó en una cárcel de mujeres en Buenos Aires, Argentina, cuando una pelea entre internas desencadenó denuncias contra funcionarios del centro penitenciario. El caso ocurrió el 3 de junio en la Unidad Penal N.º 51 de Magdalena (provincia de Buenos Aires), cuando varias internas estaban en medio de una pelea en la Unidad Penitenciaria 51, por lo que el Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) ingresó al pabellón para controlar la situación. Lea también: Francis Clifford Smith: ocho veces a punto de ser ejecutado, pasó 70 años preso y murió a los 101 años Aquí entra el tema central del caso, ya que las propias internas denunciaron que durante ese procedimiento se produjeron agresiones y hasta presuntos abusos sexuales. Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que las entrevistó y recopiló sus testimonios. En ellos, las mujeres contaron que, durante el procedimiento, sacaron a una interna del pabellón y posteriormente habría sido abusada sexualmente. “Sacaron a mi hermana Mariana Florentín. La sacaron del servicio, la abusaron, la violaron. Vimos personal del servicio masculino, que le arrancó la bombacha (ropa interior)”. Según el testimonio, la víctima posteriormente habría intentado quitarse la vida.

El caso se vuelve aún más escalofriante, pues otra reclusa habría sido llevada al sector de la escuela/aulas, donde habría sido golpeada y violada. La mujer presuntamente quedó atada de pies y manos sobre un colchón impregnado con gas pimienta, lo que le habría provocado dificultades para respirar (su rostro apuntaba al colchón). Señalaron que los presuntos abusos habrían sido cometidos por agentes penitenciarios hombres. También indicaron que a otra interna le habrían rociado gas lacrimógeno en sus partes íntimas, con el propósito de provocarle ardor y dolor.

Los arrestos

15 funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron detenidos el pasado 25 de agosto por los hechos denunciados. El grupo estaba integrado por 8 mujeres y 7 hombres, quienes son investigados por la presunta comisión de torturas, malos tratos y abusos sexuales contra internas de la Unidad Penal N.º 51 de Magdalena.

Daiana Belén Balmaceda, quien en ese entonces era la jefa de Vigilancia y Tratamiento del penal de mujeres de Magdalena, fue una de las detenidas. Según la investigación, la funcionaria estaba a cargo del operativo del 3 de junio y habría participado directamente en los hechos que se investigan. El fiscal Álvaro Garganta la acusó de ser presuntamente coautora de un abuso sexual con acceso carnal contra una detenida y partícipe necesaria de otro abuso sexual contra otra interna. El medio Infobae tuvo acceso a las pruebas contra la funcionaria, y los detalles son aberrantes. Una de las víctimas declaró: “Balmaceda me decía que cierre el orto, que me calle y que me arrodillara. Yo me arrodillé. Balmaceda pidió un colchón. Estando boca abajo, la encargada Toledo (una de las acusadas) me bajó los pantalones hasta las rodillas, sin bajarme la bombacha (ropa interior femenina)”.

La denunciante agregó que, en ese momento, Balmaceda le dijo lo siguiente: “Bésame la bota porque esta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo”. La víctima se negó a hacerlo, tras lo cual Toledo le habría levantado la camiseta hasta el cuello y le arrancó el brasier. La mujer relató que comenzó a gritar y que, ante esto, Balmaceda le djo lo siguiente: “Cerrá el orto si no querés que te haga romper el culo”, según el testimonio al que tuvo acceso el medio citado. Otra detenida argumentó que, en presencia de la jefa de Vigilancia y Tratamiento, le gritaron que se pusiera contra la pared: “Me decían ‘¡Hija de p%&*, Arrodillate!’, pero no lo hice, y empezaron a pegarme patadas detrás de las rodillas hasta que caí al suelo, estando esposada”. Este caso ha generado un gran revuelo en el país y abrió un amplio debate sobre el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas