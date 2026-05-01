Contra todo pronóstico, el DIM revivió en los dos frentes donde compite: sigue vivo en Libertadores y en Liga

Lo que en un momento parecía imposible, hoy está cerca de ser una realidad: el DIM, en uno de los semestres en los que ha tenido el rendimiento deportivo más flojo de los últimos años, tiene opciones de avanzar de ronda tanto en el torneo local como en el internacional. En la Libertadores, donde el jueves en la noche consiguió su primera victoria en tres jornadas tras vencer 1-0 a Cusco de Perú, el cuadro rojo sigue vivo en la pelea por volver a octavos de final luego de 21 años (no supera la fase de grupos desde 2005). El Poderoso es tercero con 4 puntos. Está a uno de Estudiantes de La Plata, segundo con 5 unidades, y a tres de Flamengo de Brasil, que lidera la zona con 7. El cuadro antioqueño aún tiene 12 puntos por disputar. Sin embargo, el panorama que tiene por delante no es sencillo.

El próximo jueves 7 de mayo, los rojos inician la segunda fase de los grupos en el Atanasio. Ese día recibirán, desde las 7:30 p.m., a Flamengo, vigente campeón del torneo y uno de los favoritos en su defensa del título. El Poderoso, dirigido por Sebastián Botero —interino desde la salida de Alejandro Restrepo—, buscará, ante su público, una “revancha” contra el cuadro brasileño, que en el estadio Maracaná de Río los venció 4-1 el pasado 16 de abril.

Para intentar vencerlos, el Medellín apelará al envión anímico que le han dado las cuatro victorias consecutivas que suma en sus últimas presentaciones. Es cierto que le ha faltado consistencia y una idea clara. Sin embargo, ha ganado. Pero Flamengo no es un rival fácil. De visitante, en la Libertadores, sacó un empate contra Estudiantes de La Plata en Argentina (1-1), mientras que venció 0-2 a Cusco —antes Real Garcilaso—, en los 3.900 metros sobre el nivel del mar de la ciudad peruana.

A ese lugar, ubicado en la región andina de Perú, tendrá que viajar el Medellín el próximo 20 de mayo para medirse, en la quinta jornada, a un Cusco que aparece sin unidades, pero que, seguro, intentará en la segunda manga sumar lo que más pueda para luchar por un cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana —entra el tercero de cada grupo—. Por eso, ese duelo no será fácil. Menos la visita a Estudiantes de La Plata, el 26 de mayo en el juego que cierra la fase de grupos. Ese día podrían jugarse el pase a los octavos de la Libertadores o el “consuelo” de caer a la Sudamericana, donde en 2024 llegaron hasta los cuartos de final.

¿Qué tiene que pasar para que el DIM clasifique en Liga?

Han pasado 10 días desde que empezó el interinato de Sebastián Botero el 22 de abril. En ese tiempo, el cuadro rojo ha disputado tres encuentros y los ha ganado todos. Dos de ellos fueron en el torneo local. Eso les dio la posibilidad de llegar a 26 puntos : aún tienen chance de meterse en los ocho. Para lograrlo, el DIM necesita una victoria este domingo (3:30 p.m.) contra Águilas Doradas en el Atanasio, y esperar que Santa Fe y Cali, que son rivales directos, no ganen.