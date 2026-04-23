“Buscamos un técnico joven, actualizado y con cercanía al club”: presidente del DIM sobre el perfil de entrenador que quieren traer

La dinámica del fútbol colombiano, por lo general, no soporta procesos. Por eso es raro que un club como el DIM, cuya hinchada demanda títulos y buen fútbol, tenga en mente darle mínimo tres semestres a un entrenador cuando lo contrata para que pueda consolidar su idea de juego y busque quedar campeón.
En los últimos años lo han cumplido. Por eso, desde que Aldo Bobadilla salió del banquillo rojo en septiembre del 2020, el Medellín ha tenido seis entrenadores en propiedad .y uno encargado: Sebastián Botero, quien estuvo en la transición entre David González y Alfredo Arias, del mismo modo que hace un par de días asumió para reemplazar a Alejandro Restrepo, quien estuvo al frente del club durante 20 meses (desde agosto de 2024).