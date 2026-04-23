Cárcel para pareja en Cúcuta por explotación sexual de menores bajo “oferta laboral”

Bajo el engaño de una oportunidad de empleo, una adolescente de 17 años terminó atrapada en una estructura de explotación sexual en Cúcuta, Norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wilmer Rafael Torres Torres y Stefhanny Michel Amarillo Viviesca, señalados como los presuntos cerebros detrás de una operación que instrumentalizaba menores de edad a través de plataformas virtuales.
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