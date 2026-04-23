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Atención: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones

Según Asofondos, el 70% de estos recursos está invertido en deuda pública del Gobierno.

  • El Gobierno de Colombia expidió el decreto que traslada $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones. FOTO COLPRENSA
    El Gobierno de Colombia expidió el decreto que traslada $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones. FOTO COLPRENSA
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 54 minutos
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Este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena a trasladar $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones.

Estos recursos pertenecen a un subfondo de perfil conservador, es decir, es plata del ahorro de personas que están a menos de 10 años de pensionarse.

Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos están invertidos en deuda pública (TES), lo cual hace complejo su traslado.

El nuevo decreto impone una marcha forzada para el traslado de recursos. Para los afiliados activos, las AFP dispondrán de solo 20 días para girar la primera mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante.

En el caso de quienes ya están pensionados, el plazo es aún más corto: 15 días tras la vigencia de la norma. Con esto, el Gobierno intenta frenar el “descalce financiero” de Colpensiones, que hoy paga mesadas con recursos que aún están en manos de los privados.

La meta del Gobierno es solucionar el “descalce” del sistema: evitar que el Estado siga pagando pensiones mientras el ahorro de esos trabajadores permanece invertido en el sector privado.

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