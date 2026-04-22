En vivo | Anota Fydriszewski y DIM vence 2-0 a Chicó; si hace dos goles más, se mete a los ocho. Vea los tantos

El Independiente Medellín definió la nómina de inicialistas frente a Chicó, equipo elegido por el técnico interino Sebastián Botero ante la salida de Alejandro Restrepo.

La nómina que eligió Botero tiene novedades: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Daniel Cataño; Yony González y Francisco Fydriszewski.

El elenco antioqueño debe ganar para seguir con esperanzas de clasificarse a los playoffs de la Liga BetPlay I.

El cuadro ajedrezado es un “hueso duro de roer” para el DIM. En el historial general, Chicó tiene más victorias que el Medellín en los enfrentamientos directos. El equipo de Tunja se ha impuesto en 17 de los 42 emparejamientos, mientras que el Poderoso apenas suma 13 triunfos por Liga.

Entre tanto, han igualado en 13 oportunidades. No obstante, las últimas veces que el Equipo del Pueblo fue local contra Chicó en su estadio, sacó buenos resultados. Desde que los boyacenses subieron a primera división en 2023, Medellín suma, de local, dos empates (0-0 en los cuadrangulares del Apertura y 1-1 en el Clausura de 2023) y dos victorias (1-0 en el Clausura 2024 y 3-0 en el Apertura 2025).

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