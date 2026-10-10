Suspensión, multas y puerta cerrada: el mapa de las sanciones que tiene el DIM en Liga, Copa y torneos Conmebol

El DIM está sancionado en todos los torneos en que ha participado en 2026 por mal comportamiento de sus hinchas. El golpe en el entrecejo a Daniel Torres el lunes pasado en Ditaires con un objeto que tiraron desde la tribuna, acarreó una penalización para el cuadro rojo en la Liga BetPlay 2026-2.
El Poderoso, según la decisión que tomó en comité disciplinario de la Dimayor, tendrá una suspensión parcial de la tribuna occidental parte baja en el Atanasio Girardot por dos partidos; mientras que deberá pagar una multa económica de 17’509.050 millones de pesos colombianos.