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El DIM busca el segundo lugar de la Liga BetPlay-2: novedades ante Jaguares y cifras de su rendimiento

El DIM cierra este martes (6:00 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot la fecha 11 de la Liga colombiana. Amaranto Perea pide más solidez.

  • Jeison Medina, delantero del Medellín. Este martes tendrá una nueva oportunidad de festejar. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Jeison Medina, delantero del Medellín. Este martes tendrá una nueva oportunidad de festejar. FOTO CAMILO SUÁREZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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El Deportivo Independiente Medellín regresa este martes (6:00 p.m.) al estadio Atanasio Girardot para cerrar la fecha 11 de la Liga BetPlay-2 2026, con la intención de regalarle a su hinchada un triunfo que le permita dar un gran salto en la tabla de posiciones.

El ‘Poderoso’ iniciará el compromiso ante Jaguares de Córdoba en la séptima casilla con 16 puntos, pero una victoria por más de dos goles lo encumbraría al segundo lugar, desplazando a Millonarios. Además, quedaría a solo dos unidades del líder América con un partido menos. De ahí el interés que conlleva este encuentro, no solo para la fanaticada paisa, sino para el cuerpo técnico que encabeza Luis Amaranto Perea, quien se mostró un poco preocupado tras el empate 2-2 como visitante frente a Bucaramanga.

Lea aquí: “Es muy frustrante”: Amaranto Perea está molesto con los errores defensivos que le cuestan partidos al DIM

En dicho juego en la ‘Ciudad de los Parques’ los escarlatas tuvieron que remontar un 2-0 a pesar de tener un hombre más tras la expulsión del argentino Fabián Sambueza a los 16 minutos. Tras la reacción, llegaron los goles de Jeison Medina (45+4’) y Juan Fernando Quintero, de penal (51’).

“Merecimos ganar, pero pagamos caro los errores”, comentó en rueda de prensa Amaranto, enfatizando en la necesidad de mejorar y ser más sólidos. El timonel hizo hincapié en la importancia de tener “eficacia en ataque y contundencia en defensa”, agregando que “generamos opciones para ganar y con muy poco nos están haciendo goles”. Si bien reconoció aspectos positivos, señaló que el equipo no reacciona bien tras la pérdida del balón, aclarando que la labor defensiva y de recuperación le corresponde al colectivo y no solo a los zagueros y laterales.

InfogrÃ¡fico
El DIM busca el segundo lugar de la Liga BetPlay-2: novedades ante Jaguares y cifras de su rendimiento

Por su parte, Joaquín Varela, defensor uruguayo del equipo rojo, manifestó que en Bucaramanga pagaron caro la “falta de finura” de cara al gol ante un rival que se cerró atrás: “Me quedo con el segundo tiempo del equipo, que salió a buscar los tres puntos; la autocrítica está”.

Las cifras del DIM son positivas

El rendimiento del ‘Equipo del Pueblo’ es del 66.6 % en ocho partidos jugados (5 victorias, un empate y 2 derrotas), cosechando 16 puntos de 24 posibles con 15 goles a favor y 10 en contra. Su gran ventaja radica en los compromisos pendientes (entre uno y tres) frente a rivales directos como América de Cali (10 PJ) o Millonarios (11 PJ).

Su promedio ofensivo es de 1.87 goles por juego, lo que le ha permitido resolver compromisos complejos y mostrar volumen de juego a domicilio, como en las victorias frente a Deportes Tolima (3-2) y Deportivo Pereira (3-0).

La tarea pendiente está en el bloque defensivo: a pesar de su +5 en la diferencia de gol, ha recibido 10 tantos en 8 juegos (1.25 encajados por partido). Esta irregularidad le ha impedido estar más arriba, producto de caídas como el 2-1 ante Boyacá Chicó en Tunja o la sorpresiva derrota 0-1 en casa frente a Cúcuta Deportivo.

Lea también: América, Millonarios y Nacional lideran el FPC tras 11 fechas jugadas; así está la tabla de la Liga Betplay

En el Atanasio Girardot mantiene una base sólida con victorias sobre Pasto, Cali y Llaneros, siendo Cúcuta su único tropiezo. Como visitante ha salido a proponer en plazas difíciles (Ibagué y Palmira), pero la desconexión en tramos específicos le ha costado puntos.

El puntaje habitual para clasificar a los cuadrangulares oscila entre 29 y 31 puntos. Al Medellín le restan 11 partidos (33 puntos en disputa) para cosechar las 13 a 15 unidades faltantes. Si mantiene su rendimiento por encima del 50 %, asegurará su cupo en el grupo de los ocho sin contratiempos.

El rival de este martes, Jaguares, aparece en la casilla 18 con 7 puntos en 8 encuentros. Por rendimiento y plantilla, el DIM parte como favorito para superarlo, pero serán los jugadores en cancha quienes deban plasmarlo tras corregir las falencias mostradas en Bucaramanga.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué resultados necesita el DIM ante Jaguares para subir al segundo lugar de la Liga BetPlay?
El Medellín necesita ganar por una diferencia de dos o más goles para superar a Millonarios en la tabla de posiciones y ubicarse en la segunda casilla con 19 puntos, quedando a solo dos unidades del líder América de Cali.
¿A qué hora y en qué estadio se juega el partido entre Medellín y Jaguares por la fecha 11?
El compromiso se disputará este martes 22 de septiembre a las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, cerrando la programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay-2 2026.
¿Por qué el Medellín tiene ventaja en la tabla de posiciones pese a estar en la séptima casilla?
El ‘Poderoso’ cuenta con partidos pendientes (entre uno y tres aplazados) en comparación con rivales directos de la zona alta como América de Cali (que suma 10 PJ) y Millonarios (11 PJ), lo que le da margen para sumar puntos adicionales y escalar puestos.
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