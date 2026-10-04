DIM recibe a Santa Fe en Ditaires por un concierto en el Atanasio: espera ganar en la Liga

Contra Santa Fe, el DIM juega en casa. No porque el encuentro se dispute en Medellín; sino debido a que, desde las 7:00 p.m. del lunes, será local en el estadio de Ditaires, en Itagüí, a escasas cuadras de la sede principal, donde los futbolistas entrenan durante casi toda la semana.
Ante el cuadro bogotano, El Poderoso buscará volver a ganar después de dos juegos consecutivos sin conocer la victoria. El triunfo más reciente del elenco antioqueño en el rentado local se remonta al 22 de septiembre, cuando venció 1-2 a Jaguares de Córdoba.