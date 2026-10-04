DIM recibe a Santa Fe en Ditaires por un concierto en el Atanasio: espera ganar en la Liga

Contra Santa Fe, el DIM juega en casa. No porque el encuentro se dispute en Medellín; sino debido a que, desde las 7:00 p.m. del lunes, será local en el estadio de Ditaires, en Itagüí, a escasas cuadras de la sede principal, donde los futbolistas entrenan durante casi toda la semana. Ante el cuadro bogotano, El Poderoso buscará volver a ganar después de dos juegos consecutivos sin conocer la victoria. El triunfo más reciente del elenco antioqueño en el rentado local se remonta al 22 de septiembre, cuando venció 1-2 a Jaguares de Córdoba.

Después perdió 2-0 con Junior e igualó 2-2 frente a Millonarios en el Atanasio Girardot. Para conseguir una victoria que les permita subir de nuevo en la tabla de posiciones –son sextos, por el momento–, los rojos necesitan corregir dos asuntos. Por un lado, la concentración en la zona defensiva. En los once partidos que ha disputado DIM en el Clausura, sus arqueros han encajado 15 goles. De ellos, la mayoría han sido por desconcentraciones defensivas que han frustrado, de manera notoria, al entrenador Amaranto Perea, que en su carrera como futbolista profesional ocupó la posición de defensa central con decoro.

La rotación de nombres en la defensa, quizás, ha sido el motivo de que al cuadro rojo le marquen tanto. Perea aún no ha logrado consolidar una zaga fija. No tanto por el rendimiento de los futbolistas, como por factores externos. Kevin Mantilla, por ejemplo, fue expulsado hace un par de partidos. Frank Fabra se lesionó cuando en mejor nivel andaba. Eso ha llevado a que el cuerpo técnico haga uso de variantes de manera constante.

¿Jackson Martínez está listo para jugar?

El otro factor en el que DIM debe mejorar es la definición. Hasta el momento Medellín suma 19 goles en lo que va de la Liga. Además, tiene a Jhon Edwin Montaño metido en la pelea por quedarse con la Bota de Oro –suma cinco tantos y está a tres de Yeison Guzmán, que lidera el listado con 8–. Sin embargo, en los últimos juegos no ha logrado marcar tanto como ha generado opciones de gol. Frente a Millonarios, que fue su última salida, los rojos llegaron ocho veces al arco rival. De las ocasiones generadas, solo dos terminaron en anotación. En la posición de centroatacante los rojos enfrentan una situación: Jeison Medina, quien suele cumplir ese rol, tuvo recientemente problemas físicos.

Por eso, contra Millonarios el titular fue Carlos Lucumí. Esa situación. Tal motivo llevó a muchos hinchas a pensar que, después de que Jackson Martínez entrenara toda la semana con el plantel profesional, podía estar entre en los convocados para el duelo frente a Santa Fe. Sin embargo, este diario supo que Martínez, quien cumplió 40 años el sábado, aún no está listo y se demora para volver a las canchas. A pesar de que no jugará contra Santa Fe, Jackson ya se unió al club de los “cuarentones” del fútbol colombiano, en el que están Teófilo Gutiérrez, Dayro Moreno y Hugo Rodallega, gran figura del rojo bogotano.

Santa Fe, séptimo en la tabla de posiciones, viene de vencer 2-1 al Deportivo Pereira en un encuentro que se disputó el 29 de septiembre pasado en el estadio de Yopal, Casanare y biscará, en Ditaires, seguir en la lucha por uno de los cupos de la parte alta de la tabla de posiciones del Clausura. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas