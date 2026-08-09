Jeison Medina, de trabajar en una alcaldía y disfrazarse de pollo a volver al DIM por la puerta grande

Después de nueve años fuera de Medellín, Jeison Medina regresó a su ciudad para vestir la camiseta de Independiente Medellín. El delantero habló de los sacrificios que tuvo que hacer antes de llegar al profesionalismo, su recorrido internacional, la ilusión de marcar su primer gol con el Poderoso y el sueño de ser campeón con el equipo de su tierra. Este lunes, el Rojo recibe a Millonarios en el Atanasio desde las 6:00 p.m.
¿Cómo han sido estos primeros días con Independiente Medellín?
“Desde que me enteré de la noticia y del acercamiento con Medellín no dudé en ningún momento en venir. Llevamos casi tres semanas en la ciudad con mi esposa y estamos muy contentos. Hacía nueve años que no vivía en Medellín y volver a estar rodeado de mi familia, mis amigos y encontrar el ambiente que hay en el Deportivo Independiente Medellín me tiene muy feliz. También estoy ilusionado por cómo iniciamos el torneo y por el objetivo de seguir por este camino”.