Ante autorización, alcalde de Amagá rechaza cierres en las Areneras y cuestiona propuesta de la ANI en Pacífico 1

Las discusiones y diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y los alcaldes del Suroeste de Antioquia siguen vigentes, esto debido al más reciente anuncio de la entidad en el que confirma que a partir del miércoles de la próxima semana, 25 de febrero, iniciarán los cierres parciales en la vía Pacífico 1 en el sector de las Areneras, jurisdicción de Amagá. Lea más: ¿Cuándo se entregará al fin la última 4G al Suroeste antioqueño? Si bien las obras que estaban pendientes en el sector Sinifaná ya culminaron, aún quedan trabajos por realizar en ese otro tramo. Es por eso que desde la ANI se emitió un comunicado, autorizando a la concesión Pacífico 1, de llevar a cabo los cierres a partir de ese día. “El esquema contempla restricción de la circulación entre las 8:30 a.m. y las 10:30 a.m., y las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. Entre las 10:30 a.m. y las 11:30 a.m. se habilitará una ventana de paso, como medida inicial, permitiendo la circulación en un sentido y posteriormente en el contrario. De acuerdo con el comportamiento de la operación, se podrán evaluar nuevas restricciones. Así mismo, se acordó la conformación de un comité de seguimiento que incluya a representantes de distintos sectores, alcaldías del Suroeste y voceros del sector transporte, que permita evaluar la ejecución del plan y proponer ajustes, garantizando el avance oportuno en la construcción de las obras y la seguridad de usuarios de la vía y operarios”, precisó la Agencia Nacional de Infraestructura.

No obstante, Wílser Molina, alcalde de Amagá –y uno de los voceros de los mandatarios de la subregión– indicó que no permitirán que los cierres se hagan de tal forma, pues mantener la vía sin paso en periodos de dos horas en ese momento del día causaría un embotellamiento vehicular crítico. “No tiene sentido que la ANI diga que se haga el pare y siga el miércoles de la próxima semana, y que al siguiente día se evalúe si funcionó o no. Lo que yo opino es que nos debemos reunir antes en sitio, evaluar las condiciones del terreno y decidir de qué manera se puede trabajar para no colapsar el paso. Esa medida, paradójicamente, termina siendo más traumática que el mismo cierre, porque en tan sólo una hora que se habilita la vía para el paso, después de haberla cerrado dos horas en el pare y siga, si mucho pasarán unos 15 vehículos”, expresó el mandatario. A su vez, Molina confirmó que le hizo una propuesta a Covipacífico para que las obras faltantes se adelanten de noche, sin embargo y según indicó, lo que dice la entidad es que no es viable. “Lo que me respondieron es que eso representa mucho peligro, pero no hay una explicación técnica que satisfaga las propuestas que sugerimos. Vemos que es un capricho de Covipacífico de no pagar un recargo nocturno, pero yo lo digo y lo sostengo: ese pago adicional a quienes trabajen en la noche sería muy inferior al costo y los perjuicios que tendrían que asumir los suroestanos al implementar estos cierres diurnos en intervalos de tiempo tan amplios”, agregó el alcalde de Amagá. El mandatario precisó, además, que tuvo una reunión con el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón. “Me dijo que citemos a todos los alcaldes y que él lleva el equipo de ingenieros para encontrarnos el martes de la próxima semana allá en la zona de las Areneras, y planteemos posibilidades que no permitan el cierre de la vía, con el fin de regresar el miércoles a terreno y plantearles la situación y las formas de encontrar más alternativas”.

