Segunda línea del Metro de Bogotá será subterránea con un recorrido de 20 minutos

La capital colombiana avanza en la construcción del Metro de Bogotá, un megaproyecto que favorecerá a millones de habitantes y turistas que se movilizan diariamente por la ciudad.

Y es que la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá dieron a conocer los detalles de la Línea 2, que será en gran parte subterránea y conectará cuatro localidades del noroccidente y centro de la ciudad: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

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Se estima que alrededor de 2,5 millones de personas se beneficiarán de esta línea, al reducir significativamente sus tiempos de espera y desplazamiento.