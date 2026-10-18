VIDEOS| Saqueos y disturbios sacuden a Italia; Albania también vive fuertes enfrentamientos

Los saqueos de comercios y los enfrentamientos con la Policía marcaron una segunda jornada de disturbios en Milán, Italia, mientras Albania afrontaba el sexto día consecutivo de protestas antigubernamentales, con choques violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en su capital, Tirana. En Italia, los incidentes dejaron establecimientos saqueados y daños en el mobiliario urbano; en Albania, las movilizaciones derivaron en incendios, destrozos y enfrentamientos por las exigencias de renuncia al primer ministro Edi Rama. En Milán, los hechos se concentraron en los alrededores de la céntrica plaza del Duomo, donde grupos de jóvenes lanzaron objetos contra los uniformados y causaron daños en establecimientos comerciales. Según la agencia de prensa Ansa, las autoridades italianas habían detenido a cerca de 200 personas desde el sábado. La primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad para este lunes. Mientras tanto, en Albania, la Policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigían la dimisión de Rama. Las movilizaciones, que comenzaron el martes, reúnen a miles de personas en Tirana y tienen entre sus motivos el descontento por las condiciones de estudio, los elevados costos de las matrículas universitarias y las denuncias de corrupción.

Saqueos y enfrentamientos en el centro de Milán

Durante la jornada del domingo, la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a varios grupos concentrados en la plaza del Duomo, uno de los principales puntos históricos y turísticos de la ciudad. Imágenes de video mostraron a jóvenes, en su mayoría hombres y muchos de ellos encapuchados, lanzando objetos contra vehículos policiales. Los incidentes también afectaron establecimientos comerciales y espacios públicos. Uno de los hechos reportados fue el saqueo de un supermercado ubicado en Via Torino, una de las principales calles comerciales del centro de Milán, que desemboca en la plaza del Duomo. Además, se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de uso compartido.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, manifestó su preocupación por lo ocurrido y describió el impacto de los disturbios en la ciudad. “He visto escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados”, declaró a la agencia Ansa. Sala también advirtió que los hechos podrían estar relacionados con un fenómeno más amplio de violencia urbana. “Lo que ha ocurrido aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo”, afirmó, al señalar que el contexto internacional también influye en estas situaciones. Lea más: Disturbios en Francia: ¿por qué Estados Unidos los convirtió en un argumento para sus elecciones?

Giorgia Meloni convoca reunión de seguridad

Ante la continuidad de los disturbios, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó una reunión de seguridad para este lunes con el propósito de abordar la situación. La jefa de Gobierno condenó los actos violentos y responsabilizó a quienes, según dijo, aprovechan las manifestaciones para generar caos y atacar a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad. “Manifestarse es un derecho. Devastar nuestras ciudades no lo es”, escribió Meloni en su cuenta de X. Los incidentes se producen en un contexto de protestas contra el aumento del costo de vida y evocan los enfrentamientos y saqueos registrados en París el sábado, aunque las autoridades y los reportes citados describen una escala menor en el caso italiano. El Gobierno de coalición encabezado por Meloni, integrado por fuerzas de derecha y extrema derecha, afrontará elecciones en 2027. La evolución de los disturbios y las medidas que adopten las autoridades serán claves para determinar cómo responde el Ejecutivo a los episodios de violencia en las ciudades italianas. Conozca también: “Respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo”: Federico Gutiérrez se refirió a jornada de marchas en Medellín

Primer ministro de Albania se niega a dimitir y las protestas entran en su sexto día

La policía albanesa lanzó cañones de agua y gases lacrimógenos el domingo, mientras las violentas protestas antigubernamentales entraban en su sexto día y el primer ministro Edi Rama rechazaba las exigencias de los manifestantes para que dimitiera. Desde el martes, miles de personas exigen en Tirana la renuncia a Rama y protestan contra las condiciones de estudio, las elevadas matrículas en la universidad y la corrupción. Cientos de manifestantes se reunieron de nuevo al mediodía frente al Ministerio de Educación y corearon “Rama, dimite”, en medio de un tenso enfrentamiento con la policía.

En un vídeo emitido de más de una hora de duración, Rama descartó dimitir, afirmando que las protestas son “obra de una mano externa”. Tras el intento de la policía de dispersar a la multitud, las protestas se extendieron por el centro de la ciudad, derivando en enfrentamientos violentos que se prolongaron durante horas. Los manifestantes descubrieron fuego a contenedores de basura en las calles, destrozaron ventanas —incluidas las de la sede del gobernante Partido Socialista— y quemaron una comisaría de policía y la entrada del Ministerio del Interior. Los disturbios se extendieron a las principales avenidas y plazas, donde los manifestantes lanzaron piedras, cócteles molotov y fuegos artificiales, mientras la policía respondía con balas de goma y gases lacrimógenos, según un periodista de la AFP.

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