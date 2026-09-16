20 años después, más de 60.000 afectados por DMG siguen sin reparación y tampoco habría recursos

Cuando DMG fue intervenida, 224.892 inversionistas reclamaban $1,2 billones. Tras depurar las solicitudes, 193.302 quedaron reconocidos como afectados y en 2009 recibieron $51.000 millones, correspondientes a los bienes que hasta ese momento habían sido identificados en la pirámide.

Sin embargo, 60.064 inversionistas todavía esperan una reparación, casi dos décadas después de la intervención de la pirámide de David Murcia Guzmán, quien cumple una condena de 22 años de prisión por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.

Hasta septiembre de 2026, la liquidación ha permitido entregar alrededor de $100.000 millones a los afectados. Los pagos se han concentrado en quienes tenían inversiones de hasta $600.000, según información publicada por El Tiempo.

La reparación de las víctimas se ha realizado con los bienes recuperados durante el proceso. De acuerdo con la liquidadora María Mercedes Perry, la Fiscalía ha entregado a la sociedad liquidadora 520 propiedades incautadas, que ya fueron vendidas o adjudicadas.

El problema es que no se han identificado nuevos bienes suficientes a nombre de David Murcia Guzmán o de sus socios, por lo que el proceso permanece en una especie de punto muerto.

“El proceso va en su última etapa: la venta de los bienes incautados o su adjudicación a los afectados cuando no es posible venderlos”, explicó Perry al medio citado.