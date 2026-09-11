Documentales para conmemorar los 25 años del 11 de septiembre que puede ver en casa

Este viernes 11 de septiembre se conmemorarán los 25 años de uno de los actos terroristas que conmocionaron al mundo. La televisión internacional prepara una serie de estrenos de documentales sobre estos ataques presentados en distintas partes de Estados Unidos. History Channel, por ejemplo, con sus dos señales para América Latina contará con una programación especial durante este día, contando con el estreno de dos documentales: 102 minutos desde las Torres Gemelas y Escape de las torres, construidas a partir de testimonios y relatos de quienes los vivieron. El primero se podrá ver a las 8:10 de la noche y el segundo a las 10:45 p. m. Le puede interesar: A 25 años del 11-S, Nueva York tiene dos deudas: el estigma contra los musulmanes y el aire tóxico Una programación especial que recupera las historias de quienes estuvieron en el centro de una jornada que transformó para siempre las vidas de miles de personas. Los dos documentales trasladan la mirada al interior del World Trade Center para reconstruir, desde las voces de sus sobrevivientes, lo que ocurrió dentro de las Torres Gemelas.

102 minutos desde las Torres Gemelas

Este documental ofrece un relato de los acontecimientos a partir de los testimonios en primera persona de quienes se encontraban dentro de los edificios. Mientras el mundo observaba desde afuera cómo se desarrollaban los ataques, trabajadores y miembros de los servicios de emergencia vivían sus propias historias de miedo, heroísmo y humanidad mientras intentaban sobrevivir. A través de nuevas entrevistas, muchas de ellas con relatos nunca antes escuchados, y recursos visuales que permiten reconstruir dónde se encontraban y cómo se desplazaban dentro de las torres, el documental sigue las experiencias de personas que ocupaban distintos puntos de los edificios, desde limpiavidrios y empleados bancarios hasta personal de seguridad y equipos de emergencia. Sus recuerdos permiten reconstruir desde adentro y momento a momento lo vivido durante aquellos 102 minutos. El especial de dos horas cuenta con la producción ejecutiva de Robin Roberts, copresentadora de Good Morning America, quien destaca la importancia de recuperar una dimensión de la historia que durante años permaneció menos explorada: la de quienes atravesaron los ataques desde el interior de las Torres Gemelas. “El 11 de septiembre, el mundo vio cómo se desarrollaba la tragedia desde afuera, pero las experiencias de quienes estaban dentro de las Torres Gemelas permanecieron en gran medida sin ser escuchadas”, señala Roberts. “Este documental da voz a esas historias y recupera lo que las personas vieron, escucharon y sintieron en tiempo real desde el interior de los edificios”, apuntó.

Escape de las torres

Por su parte, Escape de las torres reconstruye la tragedia a partir de las historias entrelazadas de sobrevivientes de dos pisos del World Trade Center: el piso 81 de la Torre Norte y el 77 de la Torre Sur. Muchos de ellos hablan públicamente por primera vez y recuerdan cómo una jornada que comenzó como cualquier otro día de trabajo terminó uniéndolos para siempre. Sus testimonios revelan los diferentes desafíos que debieron enfrentar para ponerse a salvo y cómo, en medio del caos, muchas personas decidieron ayudarse unas a otras. Entre las historias se encuentran las de dos hombres que se ofrecieron a cargar a un desconocido durante 68 pisos de escaleras, un grupo decidido a ayudar a escapar a una compañera embarazada y sobrevivientes que debieron abrirse camino entre las llamas y los escombros a apenas un piso de la zona de impacto. Puede leer el editorial: El mundo que nació el 11-S Con recuerdos profundamente personales, reconstruye así no solo el miedo y la desesperación vividos dentro de los edificios, sino también los actos de solidaridad que surgieron en medio de la tragedia y el recuerdo de quienes no lograron salir. La programación especial de History se completa con otros dos documentales que abordan los atentados desde diferentes perspectivas. 11/09: Los Cuatro Vuelos que reconstruye la historia de los vuelos 11, 175, 77 y 93 de las empresas American Airlines y United Airlines y pone el foco en las personas que se encontraban a bordo: madres y padres, hijos e hijas, viajeros frecuentes, pasajeros que volaban por primera vez y miembros de las tripulaciones. A través de grabaciones de audio, información de las cajas negras, manifiestos de vuelo, registros de radar, comunicaciones y testimonios de familiares, seres queridos y controladores de tráfico aéreo, el documental reconstruye los últimos instantes de cada vuelo y recupera las decisiones y actos de valentía que tuvieron lugar en medio del horror. Además, revela las conexiones que existieron entre pasajeros de distintos vuelos, víctimas en el aire y testigos en tierra, mostrando también cómo personas que no se conocían terminaron unidas por lo ocurrido aquel día. Por su parte, 11/9: Ataque al Pentágono reconstruye lo ocurrido cuando el vuelo 77 de American Airlines impactó contra el Pentágono, exactamente 60 años después del inicio de la construcción del edificio. A través de los testimonios de personas que vivieron el ataque, entre ellas el coronel Paul ‘Ted’ Anderson y Marilyn Wills, el documental revive los angustiosos minutos posteriores al impacto y recupera relatos de tragedia, heroísmo y supervivencia. La producción reconstruye así desde la mirada de sus protagonistas el ataque y el colapso que dejó un saldo de 189 muertos.

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