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Dólar en Colombia abrió a la baja y se ubica en $3.098, mientras mercados esperan decisión de la Fed

El peso colombiano se movió con cautela ante la fortaleza global del dólar, el repunte del petróleo y las expectativas sobre las tasas estadounidenses.

  • El dólar en Colombia abrió en $3.098,30, mientras los mercados ajustan sus posiciones antes de la decisión de tasas de la Reserva Federal. FOTO GETTY
    El dólar en Colombia abrió en $3.098,30, mientras los mercados ajustan sus posiciones antes de la decisión de tasas de la Reserva Federal. FOTO GETTY
Colprensa
Diario La República
hace 13 minutos
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El dólar en Colombia abrió este martes a la baja en $3.098,30, una diferencia de $11 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.109.

La jornada estuvo marcada por la fortaleza de la divisa estadounidense a nivel global, el repunte de los precios del petróleo y la expectativa de los mercados por la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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Durante la jornada de la mañana, la divisa alcanzó un mínimo de $3.094 y un máximo de $3.100. En ese periodo se realizaron 36 transacciones por US$15 millones.

Dólar en Colombia

El peso colombiano se movió en medio de los ajustes que realizan los mercados antes de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como Fed.

Según FedWatch de CME, las probabilidades de un aumento de las tasas superan el 90%. Esta expectativa ha respaldado al dólar y mantiene la cautela entre los inversionistas.

La posibilidad de un mayor costo del dinero en Estados Unidos también se refleja en el mercado de deuda.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a 4,99%, su nivel más alto desde 2007, aunque posteriormente moderó parte del avance.

Los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses pueden hacer más atractivos los activos denominados en dólares. Esto genera presión sobre otras monedas, entre ellas el peso colombiano.

Precios del petróleo

Los precios del petróleo avanzaron este martes ante nuevas preocupaciones sobre el suministro mundial, luego de que ataques contra infraestructura energética de Arabia Saudita obligaran a interrumpir las operaciones del oleoducto Este-Oeste.

Entérese: Dólar hoy abrió $3.072, casi $29 por debajo de la TRM: ¿se mantendrá a la baja?

El Brent subía 1,58%, hasta US$107,35 por barril. La presión sobre el mercado aumentó después de nuevos ataques de los hutíes contra territorio saudí y del aplazamiento de conversaciones entre países del Golfo e Irán.

El oleoducto afectado es una ruta clave para transportar crudo sin depender del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial. El mercado también sigue de cerca otros riesgos para la producción y el transporte de petróleo.

Entre estos se encuentran los daños a refinerías rusas por ataques con drones y la reducción del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

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Estos factores mantienen la atención de los mercados sobre el suministro mundial de crudo, mientras los inversionistas también ajustan sus posiciones a la espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Consulte: Gobierno de De la Espriella toma distancia de la idea de intervenir la tasa de cambio

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el dólar se mueve con cautela en Colombia?
El peso colombiano se movió en medio de los ajustes que realizan los mercados antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. La fortaleza global del dólar y la expectativa sobre las tasas mantienen la cautela entre los inversionistas.
¿Qué espera el mercado de las tasas de la Reserva Federal?
Según FedWatch de CME, las probabilidades de un aumento de las tasas superan el 90%. Esta expectativa ha respaldado al dólar y es seguida de cerca por los inversionistas.
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