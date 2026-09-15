Dólar en Colombia abrió a la baja y se ubica en $3.098, mientras mercados esperan decisión de la Fed

El dólar en Colombia abrió este martes a la baja en $3.098,30, una diferencia de $11 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.109.
La jornada estuvo marcada por la fortaleza de la divisa estadounidense a nivel global, el repunte de los precios del petróleo y la expectativa de los mercados por la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.
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Durante la jornada de la mañana, la divisa alcanzó un mínimo de $3.094 y un máximo de $3.100. En ese periodo se realizaron 36 transacciones por US$15 millones.