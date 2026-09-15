Cayó en Armenia líder de ‘Los Tiguerones’, señalado por el homicidio de un ecuatoriano en Medellín

Alias Colombia, un ecuatoriano señalado de liderar actividades de sicariato y narcotráfico para la organización criminal transnacional Los Tiguerones, de Ecuador, fue capturado en Armenia, Quindío, y ahora deberá responder ante la justicia colombiana.
El hombre fue ubicado por investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación después de un seguimiento de inteligencia que permitió establecer sus movimientos en territorio colombiano.
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La captura se hizo efectiva en la capital del Quindío mediante una orden judicial por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a análisis dentro del proceso investigativo.
Pero el caso que vincula a este hombre con Medellín se remonta a 2022, cuando habría participado en el asesinato de otro ciudadano ecuatoriano.