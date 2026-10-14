Dólar abrió este miércoles en $3.201,67, tras subida de $19,93 frente a TRM

El dólar en Colombia mantiene su tendencia bajista, en una jornada marcada por la expectativa frente al dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que se conocerá este miércoles. El indicador será clave para los inversionistas, pues podría dar nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal.
La divisa abrió al alza en $3.201,67 una diferencia de $19,93 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.181,74. En su apertura registró un mínimo de $3.200 y un máximo de $3.204, con 23 transacciones por un valor de US$6,5 millones.
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