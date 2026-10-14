Dólar abrió este miércoles en $3.201,67, tras subida de $19,93 frente a TRM

El dólar en Colombia mantiene su tendencia bajista, en una jornada marcada por la expectativa frente al dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que se conocerá este miércoles. El indicador será clave para los inversionistas, pues podría dar nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal. La divisa abrió al alza en $3.201,67 una diferencia de $19,93 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.181,74. En su apertura registró un mínimo de $3.200 y un máximo de $3.204, con 23 transacciones por un valor de US$6,5 millones. Le puede interesar: Dólar en Colombia abrió este viernes a la baja en $3.212 mientras caen los precios del petróleo

Las razones de su tendencia

En los mercados internacionales, el índice del dólar retrocedía hasta los 102,15 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban ligeramente. Los inversionistas están atentos a la publicación del índice de precios al consumidor, IPC, para el que los economistas consultados por Reuters esperan un incremento mensual de 0,6% y una inflación anual de 3,6%, frente al 3,4% registrado en agosto. Las expectativas sobre las decisiones de la FED también influyen en el comportamiento de la divisa. Los comentarios recientes de algunos funcionarios del banco central, interpretados como una señal de cautela frente a nuevos aumentos de tasas, han contribuido a debilitar el dólar. Los operadores estiman una probabilidad de 78% de que las tasas se mantengan sin cambios en la reunión del 27 y 28 de octubre. En Colombia, la TRM volvió a ubicarse por debajo del promedio de las últimas 20 tasas, lo que activa la posibilidad de ejercer opciones PUD para la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco de la República. De los US$400 millones adjudicados para octubre, quedan menos de US$57 millones por ejercer. Lea más: Dólar abre a la baja y se aleja de los $3.300: así arrancó la jornada

Precios del petróleo

Los precios del petróleo subían este miércoles ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio, luego de un ataque contra un edificio administrativo de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, y nuevas amenazas contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz. El brent avanzaba US$0,14 hasta US$105,83 por barril, llegando a registrar un alza superior a US$1 durante la jornada, en medio de las preocupaciones por una posible reducción de las exportaciones de crudo de la región. Conozca también: Dólar abrió con fuerte caída en Colombia; mercado espera decisión del Banco de la República La presión sobre los precios también aumentó después de que funcionarios iraníes señalaran que el país está utilizando nuevas tácticas para atacar embarcaciones. Además, un buque portacontenedores se hundió tras chocar con una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz, mientras se reportaron nuevos ataques contra embarcaciones en esta ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: