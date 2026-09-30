Dólar abrió con fuerte caída en Colombia; mercado espera decisión del Banco de la República

A nivel mundial, el dólar se mantenía el miércoles cerca de su máximo anual frente al euro y se encaminaba a registrar su mayor subida mensual frente a esta moneda en 14 meses, impulsado por el crecimiento de Estados Unidos y la subida de las tasas de interés en ese país, en contraste con las preocupaciones sobre la energía y la deuda que se ciernen sobre Europa.
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La divisa cotiza en la jornada en $3.308,18, lo que representa una caída de $33,05 frente la TRM, que se ubicó en $3.341.23. Se registra un mínimo de $3.295 y un máximo de $3.324,30, con 844 transacciones por US$731 millones.