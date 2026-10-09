Dólar en Colombia abrió este viernes a la baja en $3.212 mientras caen los precios del petróleo

El dólar estadounidense perdió terreno y moderó las ganancias registradas en las últimas jornadas, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apuntaban a su mayor caída semanal en cerca de tres meses. En los mercados internacionales, el índice del dólar retrocedía 0,1%, hasta los 102,06 puntos, luego de alcanzar el lunes los 102,53 puntos, su nivel más alto desde abril de 2025. Vishnu Varathan, responsable de estrategia macroeconómica para Asia-Pacífico de Mizuho Securities, con sede en Singapur, señaló que la moneda mantenía una posición de liderazgo vulnerable, respaldada en parte por la debilidad del euro y el yen. En Colombia, la divisa abrió la jornada en $3.212, es decir, $6,75 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.218,75. Durante las primeras operaciones, registró un mínimo de $3.208,50 y un máximo de $3.248. Además, se reportaron tres transacciones por un monto total de US$750.000. Le puede interesar: Dólar abre a la baja y se aleja de los $3.300: así arrancó la jornada

Las razones de la leve caída del dólar

Los operadores de bonos y divisas seguirán de cerca la tramitación del presupuesto francés en los próximos meses, mientras el Gobierno intenta reducir el déficit desde alrededor de 5,4% del PIB, así como los anuncios de los principales aspirantes a la presidencia, entre ellos la ultraderechista Marine Le Pen, de cara a las elecciones del próximo año. Corficolombiana revela que más allá de las acciones y los bonos, los inversionistas están siguiendo la caída de los precios del petróleo. Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados, dijo que “en una publicación de redes sociales ayer, Trump afirmó que Estados Unidos no atacaría a Irán en ningún momento antes de las próximas elecciones de mitad de mandato, lo que calmó algunas preocupaciones sobre las nuevas interrupciones de suministro de petróleo en Medio Oriente”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Estudiantes franceses bloquearon centros educativos y marcharon por distintas ciudades el jueves, mientras continuaba una ola de protestas por las condiciones del sistema educativo, lo que ponía de relieve el difícil equilibrio que deben mantener los dirigentes entre las demandas de gasto social y la desconfianza de los mercados.

Petróleo

Los precios del petróleo caían el viernes al disiparse las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no atacará a Irán antes de las elecciones estadounidenses del próximo mes, en medio de conversaciones constructivas para poner fin a la guerra que ha perturbado los mercados energéticos mundiales. Lea más. Dólar abrió con fuerte caída en Colombia; mercado espera decisión del Banco de la República Los futuros del crudo brent LCOc1 bajaban US$1,37, o 1,3%, hasta situarse en US$102,91 el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos CLc1 descendían US$1,09, o 1,2%, hasta situarse en US$90,40. En términos semanales, los precios del Brent apuntan a ganancias semanales tras cerrar el jueves con un alza del 4%, mientras que el WTI apunta a un ligero descenso. El jueves, Trump dijo que Washington estaba manteniendo “conversaciones productivas” con Irán y señaló que no se había planeado ningún ataque antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, tras los informes de los medios de comunicación que indicaban que estaba barajando la posibilidad de un ataque antes de esa fecha. Conozca también: Dólar sigue subiendo en Colombia: abrió en $3.358 y tocó máximos desde julio La agencia de noticias iraní Tasnim informó ese mismo día de que el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, había declarado que Teherán está analizando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días. Bloque de preguntas y respuestas: