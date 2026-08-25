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Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿qué le pasó?

La intérprete de Jolene y 9 to 5 murió el 25 de agosto de 2026. Los familiares de Parton, quien también fue una reconocida actriz, dieron a conocer la noticia por medio de redes sociales.

  • Parton nació el 19 de enero de 1946 Tennessee, Estados Unidos. FOTO: AFP
    Parton nació el 19 de enero de 1946 Tennessee, Estados Unidos. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 minutos
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La cantante y actriz estadounidense falleció este martes 25 de agosto a los 80 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia en una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de Parton.

“Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”, dijeron sus seres queridos en un video.

* Noticia en desarrollo...

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