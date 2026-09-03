Goku regresa a la televisión después de ocho años: conozca el tráiler y la fecha de estreno de Dragon Ball Super: Beerus

Después de casi una década, la historia de Goku y los icónicos personajes de Dragon Ball regresará a la televisión. Ya fue revelado el nuevo tráiler de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime japonés. Esta nueva serie busca mejorar lo ocurrido en Dragon Ball Super, la continuación oficial de Dragon Ball Z que se sitúa pocos años después de la derrota de Majin Boo, en el tiempo de paz antes del final de la entrega original. Contexto: Dragon Ball está de cumpleaños: el anime tendrá nueva temporada para celebrar sus 40 años El programa se estrenó en 2015 y finalizó tres años después, luego de haber tenido al aire 131 episodios. Cuando terminó, miles de seguidores expresaron su inconformidad debido a varios problemas de calidad, tono y coherencia narrativa. Algunas de las críticas a Dragon Ball Super se dieron porque, según los fanáticos, los primeros episodios tenían dibujos deformes y una calidad de animación muy pobre, lo que decepcionó tras varios años de espera. También señalaron que Goku había sido infantilizado para esa versión y que las peleas, uno de los principales momentos de esta serie, habían perdido la esencia que las caracterizaba.

Ante esto, Toei Animation, el estudio de animación japonesa que produce esta serie, decidió realizar una versión mejorada que será Dragon Ball Super: Beerus. De acuerdo con el tráiler recién publicado, lo que buscan con esta nueva entrega es corregir los errores de su producción pasada.

Al parecer, la serie contará con un estilo visual más detallado que la anterior. Fanáticos ya han comparado los planos de ambos proyectos y aseguran que la diferencia es notoria. Este remake narrará los hechos desde la llegada del Dios de la Destrucción llamado Beerus, quien, al estar en la Tierra, inicia un conflicto peligroso que casi destruye el planeta. En Dragon Ball Super: Beerus también aparecerán momentos clave del anime como la Resurrección de Freezer y el Torneo del Poder. Con el estreno del tráiler, el estudio de animación reveló la fecha de estreno de la serie. El primer episodio estará disponible el 11 de octubre de 2026 en Japón, lo cual concuerda con el cierre de One Piece, otra de las icónicas producciones de Toei Animation.

Aunque todavía no se sabe si ese mismo día llegará la producción a otros países, algunos creen que se repetirá el mecanismo que ha funcionado con series anteriores que han sido estrenadas en plataformas como Crunchyroll y AnimeBox, para que personas de todo el mundo puedan disfrutarlas en simultáneo. El estreno de Dragon Ball Super: Beerus hace parte de la celebración de los 40 años de la adaptación del manga de Akira Toriyama. Desde febrero de 2026, mes en que se celebró el aniversario, se había anunciado esta serie junto a otras dos producciones: la secuela Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica y el juego Dragon Ball: Age 1000. Estas novedades causaron sorpresa porque desde 2024 –año en que falleció Toriyama– no se habían estrenado ni anunciado nuevas series debido a un limbo jurídico relacionado con los derechos de autor de sus obras.

Capsule Corporation Tokyo, la empresa que gestionaba las obras del mangaka; la productora Toei Animation, quien realiza las adaptaciones animadas; y la editorial Shueisha, que publicaba sus mangas, se encontraban en una disputa legal para definir cómo se manejarían las publicaciones y reproducciones de obras como Dragon Ball que, al parecer, habría quedado resuelta con la decisión de estrenar nuevas producciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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