Dragon Ball está de cumpleaños: el anime tendrá nueva temporada para celebrar sus 40 años

El 26 de febrero de 1986, exactamente hoy hace 40 años, en la televisión japonesa se imitió el primer episodio de Dragon Ball, la adaptación del manga que hacía dos años había publicado Akira Toriyama, quien se convertiría en uno de los autores más importantes de la historia de este género. Lea: De la TV infantil a las salas de cine: así conquista el anime en Colombia La historia de Gokū, el guerrero saiyajin que se dedica a luchar contra enemigos del planeta Tierra y de otros lugares para conseguir las esferas del dragón, no se quedó solo en el país asiático, sino que le dio vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de los animes más conocidos a nivel mundial. Hoy, en su cumpleaños, hay que resaltar que Dragon Ball regresará después de dos años sin novedades. Para celebrar las cuatro décadas desde su primera emisión, a lo largo de 2026 se estrenarán varias producciones: una de ellas es Dragon Ball Super: Beerus, una versión mejorada del inicio de Dragon Ball Super que estará disponible en el otoño, y la secuela Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, que adapta el “Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica” del manga tras el Torneo del Poder. A estas se suma el juego Dragon Ball: Age 1000, que tendrá como protagonista un personaje que aún no se ha revelado.

Los anuncios sobre las novedades se realizaron en el Festival Genkidama, un evento celebrado a finales de enero en Japón, en el que se conmemoraron los 40 años de Dragon Ball. Los nuevos animes sorprendieron a fanáticos de todo el mundo, ya que desde 2024 –año en que falleció Akira Toriyama, creador del manga– no se habían estrenado ni anunciado nuevas producciones debido a un limbo jurídico relacionado con los derechos de autor de sus obras. Capsule Corporation Tokyo, la empresa que gestionaba las obras del mangaka; la productora Toei Animation, quien realiza las adaptaciones animadas; y la editorial Shueisha, que publicaba sus mangas, se encontraban en una disputa legal para definir cómo se manejarían las publicaciones y reproducciones de obras como Dragon Ball que, al parecer, habría quedado resuelta con la decisión de estrenar nuevas producciones.

¿Cómo fue creado Dragon Ball?

Fue en los ochenta que se publicó la primera entrega de Dragon Ball en Shonen Jump, la revista de manga más importante de Japón. Toriyama tomó la idea de esta obra cuando el editor de la publicación, Kazuhiko Torishima, le contó que cuando trabajaba solía ver películas de Jackie Chan. Es ahí donde el mangaka decide hacer una historia sobre artes marciales.