Dua Lipa rindió tributo a Shakira en Bogotá con ‘Antología’: así fue el momento y reacciones de los fans

Dua Lipa emocionó a Bogotá la noche del 28 de noviembre al interpretar ‘Antología’, uno de los himnos más emblemáticos de Shakira, durante su concierto del Radical Optimism Tour en el Estadio El Campín.
La artista británico-albanesa no solo repasó éxitos como Break My Heart y Be The One, sino que sorprendió al público con un gesto que se había convertido en tema de conversación días antes del show.
La expectativa venía creciendo desde que, horas antes del concierto, se filtró un video de la prueba de sonido en el que se escuchaba a Dua Lipa ensayando ‘Antología’.
Ese clip viral encendió las redes y confirmó las sospechas: Bogotá también recibiría un tributo especial, como ya había ocurrido en Santiago con Tu falta de querer (Mon Laferte), en Buenos Aires con De música ligera (Soda Stereo) y en Lima con Cariñito.