Se canta en español: las icónicas canciones que Dua Lipa ha interpretado durante su Radical Optimism Tour

Después de tres años de su primera visita a Colombia, este viernes Dua Lipa vuelve a subirse a un escenario bogotano. Esta vez lo hará en el estadio El Campín como parte de su Radical Optimism Tour, una gira con la que ha recorrido Australia, Europa y Estados Unidos, y en la que Bogotá se convierte en su penúltima parada en Latinoamérica antes de cerrar en Ciudad de México.
La expectativa en el país es enorme, no solo por el regreso de la superestrella, sino por la tradición que ha mantenido a lo largo del tour: interpretar una canción emblemática del país que visita. Lo hizo con Héroe y Me gustas tú en España; Tu falta de querer y El duelo en Chile; De música ligera y Tu misterioso alguien en Argentina; y la cumbia Cariñito en Perú, interpretación que incluso generó conversación en Colombia por el origen peruano del tema que popularizó Rodolfo Aicardi.