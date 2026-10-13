Más de 100 personas resultaron intoxicadas por drogas durante el festival EDC, en Medellín, evento que dejó dos muertos

Dos personas muertas y 107 atendidas por intoxicaciones con sustancias psicoactivas fue el balance que dejó el reporte de atenciones médicas dentro del festival Electric Daisy Carnival (EDC), que se realizó el pasado sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, aseguró que el personal de esta entidad que acompañaba el evento efectuó 193 atenciones por diversos problemas de salud a los asistentes. De todas las personas valoradas, siete debieron ser llevadas a centros asistenciales, de los cuales dos fallecieron. Además de los trasladados por las intoxicaciones, también se conoció que algunas debieron ser valoradas por ataques epilépticos originados por los juegos de luces de los escenarios y por algunas complicaciones de salud de base que tenían.

“Recordamos a los asistentes que por encima de cualquier celebración, está la vida y por eso hacemos un llamado a mantener los cuidados básicos en esta clase de eventos”, expresó la funcionaria, luego de entregar el balance del evento de electrónica más grande del mundo y que por primera vez en 10 ediciones se hizo en Colombia. Contó con la participación de más de 80 artistas nacionales e internacionales. Los dos fallecidos en medio de este evento fueron el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, quien murió en la madrugada del domingo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y el médico indio-británico Ajay Bhatnagar, de 51 años, en la Clínica El Rosario, de El Poblado, durante la tarde del lunes. Ambos fueron hallados en los escenarios de este evento con graves complicaciones de salud, originadas por aparente sobredosis de drogas. Tras su fallecimiento, los investigadores judiciales que se encargaron de inspección a ambos cadáveres establecieron que la primera causa de la muerte fue la mezcla de distintas sustancias y bebidas embriagantes. Entérese: Costarricense murió durante el festival de música electrónica EDC en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín

“No era un adicto”

Tras la muerte del costarricense Méndez Huertas, el papá de este joven, Javier Huertas, aseguró tras la llegada al país para reclamar el cuerpo de su hijo que “no es ningún adicto”, señalando que está a la espera del dictamen final de Medicina Legal que le permita esclarecer lo que ocurrió. EL COLOMBIANO conoció un reporte médico del caso, en el que se señaló que este joven entró al centro asistencial “en estado crítico y con estatus epiléptico. Contaba con hallazgos que sugerían una posible intoxicación”. Tras unos primeros esfuerzos, el personal del Hospital Pablo Tobón Uribe logró estabilizarlo, pero minutos después las complicaciones metabólicas sufridas le provocaron una segunda falla respiratoria, lo que le ocasionó la muerte a las 12:08 a.m. del domingo, según el reporte oficial. Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este extranjero sobre las 3:46 a.m. y, en medio de estas labores, se manejó como primera hipótesis que la intoxicación se debió a una sobredosis de drogas, sin especificar qué sustancia habría provocado esta situación.

Un reconocido médico

En cuanto al médico Bhatnagar, el reporte médico aseguró que sus complicaciones se generaron por el supuesto alto consumo de anfetaminas y licor que habría tenido durante el evento, al cual asistió el domingo pasado. Al ver que estaba empezando a presentar complicaciones, los allegados lo llevaron hacia uno de los puntos de atención de salud de este evento. De inmediato lo trasladaron en una ambulancia a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro (El Poblado), donde logró ser estabilizado inicialmente. Sin embargo, pasadas las 5:00 p.m. del lunes, se presentaron nuevas complicaciones que le provocaron su fallecimiento en este centro asistencial. Se encontraba en el país en compañía de su esposa, también profesional de la salud. Le puede interesar: Reconocido médico británico murió por aparente sobredosis durante el festival EDC, en Medellín Bhatnagar era un reconocido oncólogo y radioterapeuta que vivía en Estados Unidos con su compañera sentimental. Era doctor en medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), con especialización en administración en empresas de salud de la misma institución. Entre sus grandes logros estuvo la fundación del Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, Estados Unidos, y participó en varios hospitales del país norteamericano, ya que formó parte de la Alliance Oncology. En los años recientes venía trabajando con tratamientos para curar el cáncer de próstata con mínimos efectos secundarios como la braquiterapia de próstata, que consiste en poner implantes radiactivos en la glándula prostática para destruir las células de cáncer.

La logística del evento

Estos hechos ocurrieron pese a la logística con la que contó el evento, conformada por 340 policías, 40 integrantes del Ejército, 160 funcionarios de la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín y 60 gestores operativos que estaban a cargo de la vigilancia de cualquier situación en los cuatro escenarios habilitados. Según la empresa Páramo Presenta, uno de los organizadores de este festival, asistieron durante los dos días 94.000 personas —47.000 personas por cada día—. De ellos, 23.000 fueron internacionales, provenientes en su mayoría de Estados Unidos, México, Perú y Brasil. De otras ciudades de Colombia hubo más de 14.000 asistentes. Esto dejó una derrama económica estimada de $110.000 millones, producto de los más de 50.000 empleos directos e indirectos por sectores como el comercio, la hotelería, el transporte y la gastronomía. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes