Festival Altavoz 2026 cerró con 59 bandas y oportunidades para la música local

Con un día lluvioso terminó la edición 23 del Festival Internacional Altavoz, que reunió a 59 bandas nacionales e internacionales durante este fin de semana. En el evento gratuito, organizado por la Alcaldía de Medellín, se espera que se haya superado la cifra de asistentes del año pasado, cuando 60.000 personas cantaron y bailaron al ritmo del rock, el metal, el punk, el reggae y la música alternativa. Lea: La Pestilencia se despedirá de los escenarios en Medellín tras 40 años de carrera Hoy se conocerá el balance. Este lunes, Altavoz cerró el Escenario Altavoz, en el Estadio Cincuentenario, y el Escenario Late más fuerte, en el Parque Norte, con Possessed, grupo estadounidense considerado como “el padre del death metal” y uno de los grandes nombres de esta edición, y Hialina, banda de metalcore creada en Medellín. Dos de los shows destacados fueron el de La Mosca, la banda argentina que el domingo interpretó éxitos como Para no verte más y Te quiero comer la boca, y el de La Pestilencia, el grupo bogotano dirigido por Dilson Díaz que se está despidiendo de los escenarios tras 40 años de carrera artística. Como ocurre cada año, la presencia de agrupaciones locales es uno de los detalles más relevantes del festival. En esta ocasión, la programación contó con 37 bandas de Medellín, seleccionadas a través de convocatoria pública y del programa PP Cultura.

Además de presentarse en Altavoz, estas agrupaciones participaron en una Rueda de Negocios, en la que este domingo varias de ellas encontraron oportunidades de seguir llevando su música a otras ciudades de Colombia y hasta a otros países. “Lo que queremos es que el Festival Altavoz no sea solamente un espacio donde las bandas locales puedan mostrar su talento, sino que también permita cerrar el círculo de conexión con la industria. Además de presentarse en el festival y ser vistas por distintos programadores, la idea es que puedan llegar a otros festivales y escenarios privados que contribuyan a su consolidación en la industria musical”, le explicó a EL COLOMBIANO Verónica Suárez, secretaria de Cultura Ciudadana.

En ese espacio, 30 artistas de la ciudad se encontraron con 23 programadores de México, Chile, Ecuador, Brasil, Polonia y otras ciudades de Colombia como Cali, Ibagué, Pasto y Barranquilla, para presentar sus propuestas musicales y explorar las posibilidades de tener espacios en otros festivales o de colaborar en diferentes proyectos artísticos.

Uno de los participantes internacionales fue Gerardo Castillo, gestor cultural y programador mexicano, quien ha viajado dos años consecutivos desde Aguascalientes hasta Medellín para asistir a Altavoz. Castillo está a cargo de la programación de dos de los festivales culturales internacionales más importantes de la región centronorte de México: la Feria de San Marcos y el Festival de las Calaveras. “Venir a Colombia es muy importante para mí desde hace muchos años. En los últimos he programado un total de 45 bandas colombianas que han participado en nuestros festivales en México. Este es uno de los países que más nutre nuestra programación”, le contó Castillo a EL COLOMBIANO, quien gracias a su participación en la Rueda de Negocios del año pasado pudo contar con tres agrupaciones en los eventos que organiza: la paisa Shimura Cinema, la colombo-francesa Mykael Hyla Cuarteto y la cartagenera Píldora Letal. Entérese: Niko Arias: del rap al reguetón en Altavoz En el mercado musical colombiano, lo que ha buscado Castillo en estos años son propuestas auténticas y que se caractericen por su identidad, lo cual se hace visible en los artistas que se presentan en el festival.

De Altavoz, el programador mexicano destaca el proceso de selección de los participantes y también el interés de los organizadores por la profesionalización de los músicos. “Creo que eso es muy valioso y no todos los festivales públicos lo tienen. Viajo mucho y tengo intercambios con festivales en Chile y España, y no encuentro las mismas dinámicas que se dan aquí, en Altavoz”, señaló. Además, Castillo, quien espera que el próximo año toquen en México algunas de las bandas que conoció este domingo, asegura que lo que le encanta del evento es que sea para todas las edades y todos los gustos, y que congregue propuestas de varios géneros en un solo lugar.

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