Inició en Cali demolición de 11 edificios afectados por el terremoto, ¿cuáles son?

A dos días de cumplirse un mes del devastador terremoto que azotó al país, Cali, una de las ciudades más afectadas, inició las labores de demolición de los edificios que resultaron gravemente afectados por el movimiento telúrico. Las estructuras fueron declaradas inhabitables debido a los daños que sufrieron.
Tal y como lo anunció el alcalde de Cali, Alejandro Eder, empezó oficialmente el proceso de demolición de las edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el sismo.
El primer inmueble intervenido es el edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en la calle 4 con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua, uno de los puntos de la ciudad que registró mayores afectaciones tras el movimiento telúrico.
De acuerdo con la programación establecida por la Administración Distrital, 11 edificios serán demolidos durante los próximos días como parte del proceso de recuperación de las zonas afectadas.