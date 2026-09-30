Nuevas becas de excelencia para la Universidad EIA cubren hasta el 90% de la matrícula; así puede aplicar

Estudiar en la Universidad EIA, una de las más prestigiosas de Antioquia y el país, es posible para jóvenes de escasos recursos económicos, a través del programa de becas de excelencia que anunciaron sus directivas.
Esta iniciativa, que cubre entre el 50 % y el 90 % de la matrícula, está dirigida a los bachilleres de estratos 1, 2, 3 y 4 con percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11°.
Los estudiantes interesados podrán elegir entre 16 programas de pregrado como Ciencia de Datos, Diseño, Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, e Ingeniería de Sistemas y Computación, Mecatrónica y Biomédica.