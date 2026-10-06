Estados Unidos traslada sus poderosos drones Reaper a Colombia y Ecuador para reforzar ofensiva contra el narcotráfico

Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar las operaciones militares contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina. Así lo publicó el diario estadounidense The New York Times. La decisión se conoce en medio del fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre Washington y los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa. La publicación citó a dos funcionarios estadunidenses, que pidieron mantener su identidad en reserva porque no estaban autorizados para hablar públicamente sobre asuntos operativos, quienes señalaron que se trata de un número reducido de aeronaves, aunque no precisaron cuántas fueron enviadas a cada país ni cuántas ya llegaron. El MQ-9 Reaper es una aeronave no tripulada utilizada para misiones de vigilancia y ataques de precisión. Puede permanecer durante largos periodos en el aire, transportar misiles y bombas, detectar fuentes de calor e interceptar comunicaciones electrónicas.

Su capacidad de ataque ha hecho que sea utilizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses en diferentes escenarios de conflicto. De hecho, The New York Times recordó que este tipo de aeronave fue empleada en la operación de 2020 en la que murió el general iraní Qassim Suleimani en Bagdad. Los Reaper, además, tienen un valor que puede llegar a los 50 millones de dólares por unidad. Su traslado hacia Sudamérica ocurre pese a que Estados Unidos enfrenta una reducción de su disponibilidad luego de las pérdidas registradas durante la guerra con Irán. Según el reporte del diario estadounidense, al menos 45 aeronaves, cerca de una cuarta parte de la flota total, fueron destruidas en ese conflicto.

Colombia recibirá tres drones

En el caso colombiano, funcionarios de Defensa habían informado hace unos meses que el país recibiría tres MQ-9 Reaper en calidad de préstamo y que se estudiaba la adquisición de una cuarta aeronave. Justamente, la llegada de estos equipos se da en el marco del nuevo enfoque de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha priorizado las operaciones militares contra grupos armados y estructuras vinculadas al narcotráfico. En Ecuador, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que dos MQ-9 Reaper ya fueron entregados para labores de cooperación y que se encuentran operando en el espacio aéreo del país, de acuerdo con la información divulgada por ese diario. El despliegue se produce mientras Washington amplía su campaña contra las organizaciones de narcotráfico en la región. El general Francis Donovan, principal comandante militar estadounidense para el hemisferio occidental, ha planteado extender las operaciones que hasta ahora se han concentrado en embarcaciones sospechosas de transportar drogas hacia acciones en tierra. Además, el traslado de los drones desde África plantea otro dilema para Washington: esas aeronaves son utilizadas en operaciones contra grupos como al-Shabab en Somalia. Por eso, su reubicación hacia Sudamérica podría reducir la capacidad estadounidense para realizar operaciones en ese continente. Lea también: 402 contratos por $88.400 millones: así se ha manejado la emergencia por el terremoto, según Transparencia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: