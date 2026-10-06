402 contratos por $88.400 millones: así se ha manejado la emergencia por el terremoto, según Transparencia

Apenas dos días después del terremoto que afectó a buena parte del país, especialmente a los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, el Gobierno anunció la creación del denominado Fondo Milagro para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, desde el Congreso han surgido cuestionamientos sobre su funcionamiento y denuncias de que, hasta ahora, los recursos destinados a la reconstrucción no han sido transferidos.

En medio de esos cuestionamientos, este martes, durante la inauguración de los encuentros regionales para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que ya quedó constituida la fiduciaria encargada de administrar el Fondo Milagro y que comenzará a disponer de los recursos para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción.

“Desde ayer (5 de octubre), quedó constituida la fiduciaria del Fondo Milagro. Desde mañana arranca a disponer de recursos para atender la tragedia”, señaló el vicepresidente.

Según explicó Restrepo, la primera disponibilidad será de $1 billón, mientras que durante noviembre se avanzará en la contratación de $2,7 billones adicionales para las labores de atención y reconstrucción.

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Como era de esperarse, el manejo de los recursos del fondo ha estado bajo la mirada de distintos actores, debido al volumen de dinero circulando. Uno de ellos es Transparencia por Colombia, que publicó el primer reporte de su iniciativa #TransparenciaReconstruye, un seguimiento a las decisiones adoptadas y a los recursos movilizados durante las primeras semanas de la emergencia.

Inicialmente, el informe señala que el Gobierno nacional y las entidades territoriales adoptaron 74 decisiones públicas, entre decretos, medidas administrativas y anuncios.

Fueron identificados otros cinco fondos adicionales que también aportarán recursos para la recuperación y reconstrucción, además del Fondo Milagro.

Transparencia por Colombia señaló que la administración del Fondo está bajo un régimen de derecho privado, que podría permitir una ejecución más ágil de los recursos, pero advirtió que esa flexibilidad también exige mayores garantías de transparencia.

Entre las medidas planteadas, están la publicación de los procesos de contratación en el SECOP, la trazabilidad de los recursos, la divulgación de los criterios utilizados para priorizar proyectos y el fortalecimiento de los mecanismos de control y auditoría.

De acuerdo con Transparencia, entre el 11 de agosto y el 12 de septiembre fueron publicados en el SECOP 402 contratos por $88.400 millones, suscritos por 102 entidades. La organización aclaró que se trata únicamente de los contratos registrados en esa plataforma y que, por tanto, la cifra no necesariamente representa la totalidad de los recursos destinados a atender la emergencia y la reconstrucción.

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Según el informe, 61 municipios concentran el 65 % de los contratos y el 45 % de los recursos, cerca de $40.000 millones. Además, el 57 % de los contratos se financia con recursos propios de las entidades.

La contratación directa representa el 81 % de los contratos identificados y concentra $76.300 millones. Entre los principales objetos contratados aparecen los servicios profesionales y técnicos, con el 25 %; las evaluaciones técnicas posteriores al sismo, con el 24 %, y la ayuda humanitaria, con el 13 %.

El Fondo Milagro fue creado mediante decreto el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, este no tiene definido el consejo directivo, no tiene definido cuánto dinero administrará, pese a que el gobierno dispuso 624.656 millones de pesos para atender la emergencia.

La información fue conocida por la revista Cambio, tras un derecho de petición enviado por la representante Catherine Juvinao.

“El presidente De la Espriella debe ajustar con urgencia, las víctimas del terremoto no lo pueden ser dos veces: de la naturaleza y luego de la inacción del gobierno. Las familias siguen viviendo en carpas”, cuestionó Juvinao.

El terremoto en Colombia dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 466.709 personas afectadas.