Ejército frena atentado en Briceño, Antioquia: destruyen 130 kilos de explosivos

Más de 130 kilogramos de explosivos fueron neutralizados por el Ejército Nacional en una zona rural de Briceño, Antioquia, luego de que tropas localizaran un escondite donde disidencias de alias Calarcá habrían almacenado material para ejecutar ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.
El hallazgo se produjo en la vereda Palmichal, en el Norte del departamento, durante una operación adelantada por tropas de la Séptima División y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7.
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La ubicación del material fue posible gracias a información de inteligencia militar y al trabajo de Megan, un perro entrenado para detectar explosivos, cuyo olfato permitió a los uniformados establecer el punto exacto donde estaban ocultos los elementos.