Nuevo ataque con drones en el Cauca: seis soldados resultaron heridos

Seis soldados resultaron heridos durante un ataque con drones en inmediaciones de la vereda El Socorro, zona rural de Caldono, Cauca, mientras adelantaban labores operacionales. Según información preliminar, hacia las 10:40 de la noche de este viernes 11 de septiembre los uniformados solicitaron apoyo luego de ser atacados con artefactos explosivos improvisados (AEI) lanzados desde drones Mavic 4 Pro. Puede leer: Ataques de disidencias con drones y hostigamientos armados golpean al Cauca El sector está ubicado aproximadamente a 60 minutos del casco urbano de Caldono. Los militares afectados fueron el cabo segundo Cristian Camilo Hoyos Paipa y los soldados profesionales Andrés Felipe Caicedo Angulo, Juan Camilo Gutiérrez Buelvas, Édgar Daniel Báez Rodríguez, José Miguel Izquierdo Castro y Germán David Jaraba Cárdenas.

Militares fueron evacuados hacia Cali

Tras el ataque se activó un operativo para evacuar a los uniformados. Los seis militares fueron extraídos por vía helicoportada y trasladados hacia Cali, donde, de acuerdo con la información preliminar, recibirían atención médica en la Clínica Valle del Lili. Entérese: ¿Tropas, drones o inteligencia? Lo que implica el Escudo de las Américas para Colombia El Ejército Nacional aún deberá entregar un reporte oficial sobre lo ocurrido y el estado de salud de los militares.

Investigan a disidencias por el ataque

La zona registra presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, señalado preliminarmente como responsable del ataque. El hecho ocurre en medio de las operaciones militares desplegadas en el Cauca contra estructuras de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, sus móviles y los responsables. Drones con explosivos aumentan la amenaza en Cauca El ataque evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades y la Fuerza Pública en sectores rurales del norte del Cauca. Durante los últimos meses, grupos armados ilegales han utilizado drones con cargas explosivas para atacar posiciones militares y policiales, una modalidad que permite realizar acciones a distancia contra las tropas. Las autoridades continuarán con las verificaciones para determinar la responsabilidad de la estructura que habría participado en este nuevo ataque.

Drones con explosivos aumentan la amenaza en Cauca

El ataque evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades y la Fuerza Pública en sectores rurales del norte del Cauca. Le puede interesar: Atentados con explosivos del ELN destruyeron estación de Policía en el Catatumbo Durante los últimos meses, grupos armados ilegales han utilizado drones con cargas explosivas para atacar posiciones militares y policiales, una modalidad que permite realizar acciones a distancia contra las tropas. Las autoridades continuarán con las verificaciones para determinar la responsabilidad de la estructura que habría participado en este nuevo ataque. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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