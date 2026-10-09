Frustraron atentado terrorista con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca: Ejército verifica si hay más explosivos

Un vehículo tipo taxi cargado con material explosivo fue interceptado en la mañana de este viernes 9 de octubre por tropas del Ejército Nacional en la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como la Y de La Reina, ubicado en el municipio de Patía, Cauca. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los ocupantes del automotor serían integrantes de la estructura ‘Carlos Patiño’, facción de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Le puede interesar: Atentado en Cauca: disidencias usaron volqueta con explosivos cerca de más de 300 civiles para atacar base militar

Activación del artefacto e inspección en la zona: la neutralización del ataque

La maniobra militar estuvo a cargo del Grupo de Caballería Liviano N.º 8, adscrito a la Brigada 29. Según el reporte oficial, al percatarse de la presencia y proximidad de los uniformados, los criminales activaron los explosivos y huyeron de la zona. Por ahora no se sabe si los criminales fueron alcanzados por la explosión. Ante la detonación, las tropas comenzaron a adelantar de inmediato las verificaciones e inspecciones correspondientes en el sitio para determinar si los ocupantes se inmolaron durante el evento.

La rápida reacción de los uniformados impidió la movilización del material destruido en el lugar durante la maniobra de interceptación. FOTO: Ejército Nacional

El Ejército Nacional destacó que la reacción oportuna de los soldados impidió que el cargamento explosivo fuera trasladado y utilizado en atentados contra la infraestructura vial o la población civil de esa zona del país. Tras la explosión, unidades especializadas acordonaron el área para iniciar labores de registro, con el objetivo de precisar las características del material utilizado y descartar la presencia de otros artefactos explosivos improvisados en el sector.

Situación de seguridad en el corredor vial

El suceso encendió de nuevo las alertas operativas por el empleo de explosivos en este tramo de la carretera Panamericana, considerada una arteria estratégica para la conexión del suroccidente colombiano con el resto del territorio nacional. Las operaciones militares continúan desplegadas en la zona con el fin de reforzar la seguridad del corredor vial. Aunque presumen que los responsables fueron miembros de las disidencias, investigan el material recopilado para dar con los autores del ataque.

Las tropas verifican en el sitio si los sospechosos se inmolaron tras la interceptación militar. FOTO: Ejército Nacional

Hasta el momento, las autoridades militares no han reportado capturas, personas heridas o fallecidas, ni afectaciones concretas a la movilidad vehicular en este punto del departamento. También le puede interesar: Vuelo de Avianca que salió de Medellín a Nueva York fue desviado por fuertes turbulencias: ocho personas fueron hospitalizadas Bloque de preguntas y respuestas