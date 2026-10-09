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Frustraron atentado terrorista con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca: Ejército verifica si hay más explosivos

Los tripulantes del automotor accionaron la carga en el sector de la Y de La Reina, municipio de Patía. Las tropas verifican en el sitio si los sospechosos se inmolaron tras la interceptación militar.

  • Una inspección de rutina en la vía Panamericana derivó en momentos de máxima tensión cuando los ocupantes de un taxi cargado con explosivos activaron el cargamento al verse acorralados por las tropas. FOTO: Ejército Nacional
    Una inspección de rutina en la vía Panamericana derivó en momentos de máxima tensión cuando los ocupantes de un taxi cargado con explosivos activaron el cargamento al verse acorralados por las tropas. FOTO: Ejército Nacional
  • La rápida reacción de los uniformados impidió la movilización del material destruido en el lugar durante la maniobra de interceptación. FOTO: Ejército Nacional
    La rápida reacción de los uniformados impidió la movilización del material destruido en el lugar durante la maniobra de interceptación. FOTO: Ejército Nacional
  • Las tropas verifican en el sitio si los sospechosos se inmolaron tras la interceptación militar. FOTO: Ejército Nacional
    Las tropas verifican en el sitio si los sospechosos se inmolaron tras la interceptación militar. FOTO: Ejército Nacional
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 minutos
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Un vehículo tipo taxi cargado con material explosivo fue interceptado en la mañana de este viernes 9 de octubre por tropas del Ejército Nacional en la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como la Y de La Reina, ubicado en el municipio de Patía, Cauca.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los ocupantes del automotor serían integrantes de la estructura ‘Carlos Patiño’, facción de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

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Activación del artefacto e inspección en la zona: la neutralización del ataque

La maniobra militar estuvo a cargo del Grupo de Caballería Liviano N.º 8, adscrito a la Brigada 29. Según el reporte oficial, al percatarse de la presencia y proximidad de los uniformados, los criminales activaron los explosivos y huyeron de la zona.

Por ahora no se sabe si los criminales fueron alcanzados por la explosión. Ante la detonación, las tropas comenzaron a adelantar de inmediato las verificaciones e inspecciones correspondientes en el sitio para determinar si los ocupantes se inmolaron durante el evento.

La rápida reacción de los uniformados impidió la movilización del material destruido en el lugar durante la maniobra de interceptación. FOTO: Ejército Nacional
La rápida reacción de los uniformados impidió la movilización del material destruido en el lugar durante la maniobra de interceptación. FOTO: Ejército Nacional

El Ejército Nacional destacó que la reacción oportuna de los soldados impidió que el cargamento explosivo fuera trasladado y utilizado en atentados contra la infraestructura vial o la población civil de esa zona del país.

Tras la explosión, unidades especializadas acordonaron el área para iniciar labores de registro, con el objetivo de precisar las características del material utilizado y descartar la presencia de otros artefactos explosivos improvisados en el sector.

Situación de seguridad en el corredor vial

El suceso encendió de nuevo las alertas operativas por el empleo de explosivos en este tramo de la carretera Panamericana, considerada una arteria estratégica para la conexión del suroccidente colombiano con el resto del territorio nacional.

Las operaciones militares continúan desplegadas en la zona con el fin de reforzar la seguridad del corredor vial. Aunque presumen que los responsables fueron miembros de las disidencias, investigan el material recopilado para dar con los autores del ataque.

Las tropas verifican en el sitio si los sospechosos se inmolaron tras la interceptación militar. FOTO: Ejército Nacional
Las tropas verifican en el sitio si los sospechosos se inmolaron tras la interceptación militar. FOTO: Ejército Nacional

Hasta el momento, las autoridades militares no han reportado capturas, personas heridas o fallecidas, ni afectaciones concretas a la movilidad vehicular en este punto del departamento.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué punto exacto de la vía Panamericana se registró el intento de atentado con ‘taxi bomba’?
El hecho ocurrió en el sector conocido como la Y de La Reina, ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Patía, en el departamento del Cauca.
¿Qué estructura armada de las disidencias de las Farc está detrás de este hecho?
De acuerdo con los reportes preliminares del Ejército Nacional, la responsabilidad se atribuye a la estructura ‘Carlos Patiño’, facción que opera bajo las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’.
¿Hay confirmación oficial sobre la muerte o inmolación de los ocupantes del taxi?
No hay una confirmación definitiva; las tropas y unidades especializadas adelantan las inspecciones técnicas en el sitio para determinar si los criminales efectivamente se inmolaron al activar la carga cuando notaron la presencia militar.
¿La explosión del ‘taxi bomba’ generó personas heridas o víctimas civiles?
Hasta el momento, las autoridades militares no han informado sobre personas heridas ni víctimas civiles como consecuencia de la detonación en el sector.
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