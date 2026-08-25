Traición en las filas del Ejército: tres militares habrían filtrado información clasificada al Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres militares señalados de recibir dinero de una subestructura del Clan del Golfo a cambio de revelar información reservada sobre operaciones y movimientos de tropas del Ejército Nacional.
De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, identificados como el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, estuvieron vinculados al Batallón Rifles de Caucasia, Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva N.° 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con presencia en el sur de Bolívar.
La Fiscalía sostiene que habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para acceder a información privilegiada sobre despliegues y acciones militares contra el grupo armado.