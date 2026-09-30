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Ekhymosis rechaza que Xmosis El Origen use el nombre original de la banda: “No consideramos apropiado”

Ekhymosis respondió al anuncio de Xmosis El Origen de recuperar el nombre original de la agrupación y expresó su desacuerdo con la decisión. La banda, activa desde 2012, asegura que continuará utilizándolo en sus proyectos musicales.

  • Ekhymosis y Xmosis El Origen están en una disputa por el uso del nombre original de la banda. FOTO: Tomada de @ekhymosisofficial / Cortesía.
    Ekhymosis y Xmosis El Origen están en una disputa por el uso del nombre original de la banda. FOTO: Tomada de @ekhymosisofficial / Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Ekhymosis, la agrupación creada en 2012 con el mismo nombre de la que fue fundada en los años ochenta, respondió públicamente al comunicado de Xmosis El Origen, en el que anunció la recuperación de su denominación original.

El grupo, que lleva más de una década lanzando música y realizando conciertos bajo ese nombre, manifestó su rechazo a la decisión de los tres fundadores originales de retomar la denominación.

Contexto: Xmosis El Origen vuelve a llamarse Ekhymosis: ¿por qué recuperó el nombre original?

“Consideramos que no es apropiado que se presenten públicamente como una misma agrupación proyectos diferentes que utilizan o pretenden utilizar el nombre EKHYMOSIS, o denominaciones que puedan generar confusión sobre su identidad y origen”, dice el comunicado publicado este martes en su cuenta oficial de Instagram.

Las declaraciones se conocieron horas después de que Xmosis El Origen anunciara también en sus redes sociales que “a partir de la fecha, la banda retoma de manera formal y definitiva el nombre Ekhymosis, honrando la historia, la identidad y el legado que dieron origen a este proyecto musical”.

Xmosis El Origen está conformada por el guitarrista Toby Tobón, el baterista José Lopera, el bajista Andy García —los tres exintegrantes de la agrupación de rock fundada en 1988 junto al cantante Juanes— y el cantante Sebastián Yepes.

En 2025, los fundadores decidieron reunirse nuevamente para retomar su proyecto musical, pero un conflicto por el uso de la denominación les impidió utilizar la misma con la que comenzaron en 1987, año en que surgió una de las agrupaciones de rock más relevantes de los noventa.

Estuvieron activos durante diez años, hasta que se separaron en 1997. Luego, en 2012, García volvió a conformar un proyecto musical junto a otros músicos bajo el nombre Ekhymosis. Esta formación continúa activa y está integrada también por Mauricio Estrada, Julián Orrego y James Agudelo.

Según el comunicado de esta última agrupación, “el nombre EKHYMOSIS se encuentra registrado como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y actualmente los derechos sobre dicha marca corresponden a sus titulares registrados”.

Sin embargo, Xmosis El Origen sostiene que su cambio de denominación está sustentado tanto en “la legitimidad artística de sus integrantes como en el respaldo legal y marcario correspondiente”.

El bajista fundador, Andy García, es el propietario de la marca Ekhymosis, lo que, de acuerdo con el comunicado, “respalda plenamente el uso por parte de la agrupación para presentaciones en vivo, producciones discográficas y comunicaciones oficiales”.

EL COLOMBIANO conoció, por medio de una fuente enterada de la polémica, que Xmosis continuará utilizando el primer nombre que tuvo la agrupación, amparada en el marco legal que contempla a García como propietario de los derechos. Según la misma fuente, el propósito es evitar confrontaciones.

Por su parte, Ekhymosis señaló que tampoco busca generar una discusión pública sobre el tema y que continuará utilizando esa denominación en sus proyectos musicales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Xmosis El Origen había dejado de usar el nombre Ekhymosis?
Xmosis El Origen utilizó ese nombre debido a un conflicto por su uso. En 2025, cuando Toby Tobón, José Lopera y Andy García retomaron el proyecto junto a Sebastián Yepes, la agrupación se presentó con una denominación diferente antes de anunciar su regreso como Ekhymosis.
¿Quién tiene los derechos sobre el nombre Ekhymosis?
Según Xmosis El Origen, el bajista fundador Andy García es propietario de la marca Ekhymosis y ese registro respalda el uso del nombre para presentaciones, producciones discográficas y comunicaciones oficiales. Por su parte, la agrupación activa desde 2012 también afirma en su comunicado que el nombre está registrado como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que los derechos corresponden a sus titulares registrados.
¿Qué pasará con las dos bandas que usan el nombre Ekhymosis?
Por ahora, ambas agrupaciones han anunciado que continuarán utilizando el nombre Ekhymosis en sus proyectos musicales. Xmosis El Origen sostiene que lo hará con respaldo legal y que busca evitar confrontaciones, mientras que la formación creada en 2012 también manifestó que seguirá usando esa denominación.
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