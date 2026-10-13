El gran fracaso del bitcoin en El Salvador: el 92% de la población no lo usa y Bukele recula

El proyecto del presidente Nayib Bukele para convertir a El Salvador en un referente mundial del bitcoin perdió varios de sus principales componentes. La criptomoneda dejó de ser de aceptación obligatoria, los bonos destinados a financiar la iniciativa no se han emitido y la construcción de Bitcoin City, una ciudad futurista que funcionaría con energía geotérmica, no ha avanzado.
Así lo reveló este fin de semana un repotaje de BBC sobre el experimento de Bukele para convertir a El Salvador en el país del bitcoin.
Cinco años después del anuncio, el país centroamericano conserva una reserva de bitcoin, mantiene un marco legal para los activos digitales y prepara una nueva etapa para su billetera estatal.
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Sin embargo, el uso cotidiano de la criptomoneda sigue siendo reducido y el Gobierno modificó su estrategia tras alcanzar un acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).