El gran fracaso del bitcoin en El Salvador: el 92% de la población no lo usa y Bukele recula

El proyecto del presidente Nayib Bukele para convertir a El Salvador en un referente mundial del bitcoin perdió varios de sus principales componentes. La criptomoneda dejó de ser de aceptación obligatoria, los bonos destinados a financiar la iniciativa no se han emitido y la construcción de Bitcoin City, una ciudad futurista que funcionaría con energía geotérmica, no ha avanzado. Así lo reveló este fin de semana un repotaje de BBC sobre el experimento de Bukele para convertir a El Salvador en el país del bitcoin. Cinco años después del anuncio, el país centroamericano conserva una reserva de bitcoin, mantiene un marco legal para los activos digitales y prepara una nueva etapa para su billetera estatal. Puede gustarle: “Dinero sucio” bajo la lupa: así entraron US$28.000 millones de negocios ilícitos a bolsas cripto en solo dos años Sin embargo, el uso cotidiano de la criptomoneda sigue siendo reducido y el Gobierno modificó su estrategia tras alcanzar un acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una promesa no cumplida

En marzo de 2021, durante la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, Estados Unidos, Bukele anunció que presentaría una iniciativa para convertir a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la ley en junio de ese año. El Gobierno defendió que la medida impulsaría la prosperidad, la libertad económica y la inclusión financiera. Entre los objetivos estaban reducir los costos de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior, facilitar el acceso a servicios financieros para personas sin cuentas bancarias y atraer inversión extranjera. Las remesas representan una parte importante de la economía salvadoreña. En 2025 equivalieron al 26,3% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva citados por BBC Mundo. Para impulsar la adopción, el Gobierno creó un fideicomiso de US$150 millones y ofreció US$30 a cada ciudadano que descargara la billetera digital Chivo Wallet. También destinó otros US$50 millones a la instalación de cajeros automáticos y a la logística necesaria para poner en marcha el sistema. Entérese: Más de US$100 millones en bitcoins fueron robados por una falla de software: así ocurrió el ataque No obstante, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, encontró nueve meses después que el 71% de los consultados consideraba que la iniciativa no beneficiaba en nada la economía de sus hogares. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, publicado en abril de 2022, también encontró que la mayoría de quienes descargaron Chivo Wallet dejó de utilizarla después de gastar el incentivo entregado por el Gobierno.

¿Cuántos salvadoreños utilizan realmente el bitcoin?

Los datos de adopción muestran una distancia entre las expectativas oficiales y el uso cotidiano de la criptomoneda. En 2022, una encuesta de CID-Gallup encontró que solo una quinta parte de las empresas aceptaba bitcoin y que apenas el 5% de los pagos de impuestos se realizaba con este activo digital. En 2024, BBC Mundo observó que su uso era anecdótico y se concentraba principalmente en Bitcoin Beach, una zona ubicada alrededor de la playa de El Zonte.

En agosto de ese año, el propio Bukele reconoció en una entrevista con la revista Time que el bitcoin no había alcanzado el nivel de adopción esperado. La encuesta del Iudop publicada en enero de 2025 profundizó ese panorama: el 91,8% de los salvadoreños afirmó que no había utilizado la criptomoneda durante el año anterior. Entre quienes no la utilizaron, el 76,2% aseguró que nunca la había usado. El acceso a los servicios financieros tradicionales también sigue siendo limitado. Aunque El Salvador registró avances en bancarización, la encuesta Global Findex 2025 del Banco Mundial indicó que solo cuatro de cada diez salvadoreños mayores de 15 años tenían una cuenta bancaria.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. FOTO COLPRENSA

Para el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, el proyecto no cumplió los objetivos planteados inicialmente. En declaraciones a BBC Mundo, sostuvo que la infraestructura y los incentivos se diseñaron para lograr una adopción generalizada que no se materializó.

Las remesas de bitcoin no son significativas

La criptomoneda tampoco consiguió transformar de manera significativa el envío de dinero desde el extranjero. Entre enero y abril de 2026, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas aumentaron un 44,3% frente al mismo periodo del año anterior y sumaron US$23,1 millones. Sin embargo, representaron apenas el 0,7% de los US$3.286 millones que recibió el país por remesas durante esos cuatro meses. La mayor parte del dinero que envían los salvadoreños en el exterior continúa llegando por los canales tradicionales.

¿Cuánto dinero ha invertido El Salvador en bitcoin?

Pese a las críticas y a la volatilidad del mercado, el Gobierno continuó comprando bitcoin con recursos públicos durante varios años. La criptomoneda perdió más del 60% de su valor en 2022, lo que expuso las inversiones a fluctuaciones pronunciadas. Según los datos de la Oficina Nacional de Bitcoin, El Salvador acumulaba 7.798,37 bitcoins, valorados en aproximadamente US$636 millones al momento de la publicación del reportaje de BBC. Esa valoración cambia según la cotización del activo.

Aunque la inversión no alcanzó la rentabilidad esperada por el Gobierno, tampoco estaba muy alejada de lo que podría haber rendido una inversión en otros activos del mercado. La estrategia también contemplaba la emisión de los llamados bonos volcán, instrumentos que permitirían obtener financiación internacional respaldada por el bitcoin. La mitad de los recursos se destinaría a comprar más criptomonedas y la otra mitad, a iniciar la construcción de Bitcoin City, cerca del volcán de Conchagua.

La ciudad proyectada utilizaría energía geotérmica del volcán para alimentar las instalaciones de minería de bitcoin, que requieren grandes redes de computadoras. Sin embargo, hasta la fecha mencionada en el reportaje, los bonos no se habían emitido y la construcción de la ciudad no había avanzado. La experiencia salvadoreña deja así una diferencia entre la visibilidad internacional del proyecto y su impacto práctico. El país mantiene una reserva de la criptomoneda y una infraestructura regulatoria para los activos digitales, pero el uso generalizado que prometió Bukele no se ha materializado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El futuro de la estrategia dependerá de cómo el Gobierno concilie su apuesta por el bitcoin con las condiciones del acuerdo con el FMI, las necesidades de financiación del país y la decisión de los ciudadanos y las empresas de utilizar o no este activo digital. *Esta nota se elaboró a partir de un reportaje de BBC Mundo sobre los resultados y las consecuencias del experimento de adopción del bitcoin en El Salvador. Le puede gustar: Investigación periodística revela identidad del creador de Bitcoin tras 17 años oculto: ¿quién es?

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